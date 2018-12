Black Ops 4 - Update bringt Map-Änderung in Blackout & vieles mehr

Wie vor ein paar Tagen versprochen offenbarte Entwickler Treyarch in einem ausführlichen Blogpost, wie die Zukunft von Call of Duty: Black Ops 4 aussehen wird und was uns demnächst in Blackout, dem klassischen Multiplayer und dem Zombie-Modus erwartet.

Im Zentrum der Veränderungen steht ein großes Content-Update, das bereits nächste Woche erscheint und auf den Namen "Operation Absolut Zero" hört.

Es ist das bisher größte Update für den neuesten Teil der Black Ops-Reihe.

So verändert sich Blackout

Besonders viele spannende Änderungen und Neuerungen erwarten euch im Battle Royale-Modus Blackout. Oder wie Activision sagt:

"Alles verändert sich nächste Woche mit Operation Absolute Zero."

Hijacked kehrt zurück: Wie bereits vermutet, bringt die Veränderung der Karte ein neues Gebiet mit sich und zwar Hijacked. Die Map ist bereits aus Black Ops 2 bekannt. Sie spielt auf einer großen, verlassenen Yacht und bietet jede Menge enge Gänge, auf denen Spieler in kürzester Distanz aufeinandertreffen.

Wann erscheint Hijacked? Zuerst soll die Veränderung am 11. Dezember auf PS4 Einzug halten. Wann der Release auf Xbox One ist, wurde noch nicht verraten.

Einen Tag vorher dürften sich sowohl Spieler auf Xbox One als auch auf PS4 über einige lang erwartete Verbesserungen freuen.

Ab dem 10. Dezember bringt Operation Absolute Zero:

Rüstungsreparaturen

Jahreszeitliche Map-Veränderungen

Audio-Verbesserungen

SDM und Spitfire-Waffen-Balancing

ARAV-Panzerfahrzeug

Wie verändert sich die Map mit der Jahreszeit? Wie Treyarch verspricht, sollen sich nicht nur die Blätter der Bäume und das Licht verändern, es wird zudem Rauchspuren geben, die anzeigen, wo Spieler landen. Auch Nuketown Island, Hydro Dam und Factory erhalten kleinere Verbesserungen. Alle Informationen sollen am Montag gemeinsam mit den Patchnotes veröffentlicht werden.

Blackout bekommt Waffen-Skins. Nachdem Fans lange warten mussten, halten Waffen-Skins endlich Einzug in den Schwarzmarkt des Blackout-Modus. Einige von ihnen können offenbar nur an einer Waffe angebracht werden, während andere über verschiedene Waffenarten hinweg verwendet werden können. Hierfür müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden, denn sie kommen erst nach dem großen Update nächste Woche.

Was kommt noch für Blackout? Neben diesen kostenlosen Änderungen nächste Woche dürfen sich Spieler in Zukunft außerdem noch über Custom Games, Feiertags-Dekorationen, In Game-Promos, Schneeballschlachten und mehr freuen.

Ein genaues Datum für diese Updates gibt es noch nicht.

Verbesserungen auf dem Schwarzmarkt

Wie bereits erwähnt, hat sich Treyarch unter anderem auch den Schwarzmarkt vorgeknöpft. Hier gibt es sowohl neuen Content als auch einige Verbesserungen, die Fans besonders freuen dürften.

So ist eine der größten Black Market-Änderungen von Operation Absolute Zero die Anpassung des Stufenfortschrittssystems. Treyarch hat den Fortschritt generalüberholt, um ihn einfacher und motivierender zu machen. Somit wurde das ursprüngliche Tier-Showcase von 200 auf 100 reduziert. Jede Belohnung für die ersten 100 Stufen kann im Schwarzmarkt sofort angesehen werden, sodass ihr euren Fortschritt bis zum nächsten Wunsch-Item besser im Blick habt.

Ab dem 11. Dezember erwarten euch zudem im Schwarzmarkt:

neue freischaltbare Blackout-Charaktere

neue Epic Specialist-Outfits

geteilte Warpaints

mehr personalisierte Items

neue freischaltbare Waffen, einschließlich Daemon 3XB SMG, SWAT FRT Assault Rifle und eine Nahkampfwaffe namens "Secret Santa"

neuer freischaltbarer Specialist, Zero

neue Blackout-Charaktere wie Nikolai (freischaltbar mit Stufe 45)

neue Mastercrafts

Neuer Specialist Zero

Eine der wichtigsten Änderungen ist ein neuer Specialist namens Zero für Blackout und den klassischen Multiplayer. Im Mehrspieler-Modus kann Zero ihre Feinde unterbrechen und ablenken und bringt mit ihren Hacking-Tools Abwechslung ins Geschehen.

So könnt ihr Zero freischalten: Um den neuen Specialist nutzen zu können, müsst ihr lediglich im frisch überarbeiteten Schwarzmarkt Stufe 1 freischalten und es kann losgehen. Das bedeutet quasi, dass Zero kostenlos für alle Spieler und fast sofort spielbar ist.

Weitere Änderungen im Multiplayer:

drei neue Waffen: Daemon 3XB SMG, SWAT FRT Assault Rifle und eine Nahkampfwaffe namens "Secret Santa"

neue Waffen-Skins

neue Multiplayer-Playlists

Weihnachts-Event, das am 13. Dezember auf PS4 startet

Die neuen Waffen könnt ihr übrigens auch in der Multiplayer-Playlist Blackjack's Gun Game austesten und ihr könnt sie durch Waffendrops in Blackout erhalten.

Die komplette Liste an Änderungen, die Operation Absolute Zero in die Modi Blackout, Multiplayer und natürlich Zombies bringt, könnt ihr euch imoffiziellen Blogpost von Treyarchansehen. Dort erfahrt ihr auch, wie es bei der Call of Duty World League weiter geht.

Freut ihr euch über Operation Absolute Zero? Oder hättet ihr euch noch andere Änderungen gewünscht?