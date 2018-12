CoD: Black Ops 4 - Hinweis auf erste Änderung an Blackout-Map

Bereits gestern haben wir über die von Entwickler Treyarch geplanten "großen Änderungen" in Blackout, dem Battle Royale-Modus von Call of Duty: Black Ops 4, berichtet und gesagt, was sich in Zukunft ändern wird und welche neuen Features wahrscheinlich sind.

Jetzt hat Treyarch via Twitter einen ersten Teaser zu den kommenden Neuerungen mit dem Status "incoming" veröffentlicht, den ihr hier sehen könnt:

Was ist zu sehen? Wir sehen die Blackout-Map über der ein bläuliches Radar liegt. Im Wasser südwestlich von Contruction Site und nördlich der Nuketown-Insel befindet sich ein pulsierender weißer Punkt.

Wer Blackout spielt, der weiß, an dieser Stelle ist außer Wasser nichts zu finden. Es ist dementsprechend mehr als wahrscheinlich, dass an exakt diesem Ort schon bald ein neues Gebiet entsteht, das die Map ähnlich in Fortnite verändert.

Welches Gebiet könnte kommen? Da sich der neue Ort im Wasser befindet, steht aktuell die Black Ops 2-Map Hijacked bei Spekulationen der Fans an erster Stelle.

Hijacked spielt auf einer großen, verlassenen Yacht und bietet mit seinen zwei "Gebäuden" enge Gänge, auf denen Spieler auf kürzester Distanz aufeinandertreffen.

Wann kommt die Änderung? Auf die Frage gibt uns das Video ebenfalls eine Antwort. Im linken unteren Bereich sehen wir die Einblendung Operational Details. Darunter das Datum 11.12.2018.

So ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Blackout-Map am kommenden Dienstag verändern wird. Sollten wir neue Infos bekommen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu der möglichen Änderung in Blackout?