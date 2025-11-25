CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

The Replacer kehrt zurück und ihr müsst dafür eigentlich nichts tun.

Stephan Zielke
25.11.2025 | 11:21 Uhr

Peter Stormare ist wieder als der Replacer unterwegs. Peter Stormare ist wieder als der Replacer unterwegs.

Neue CoD-Seasons bringen für gewöhnlich frische Maps, neue Modi und jede Menge kosmetische Spielereien. Doch nicht alles landet im Shop oder Battle Pass. Dieses Mal überrascht Black Ops 7 alle Besitzer*innen mit einem kostenlosen Skin – und zwar einem, den viele seit Jahren mit der Serie verbinden.

The Replacer kehrt zurück – diesmal ohne Aufpreis

Ab dem 4. Dezember, dem Start von Season 1, bekommen alle Spieler*innen von Call of Duty: Black Ops 7 einen kostenlosen Operator-Skin. Dabei handelt es sich um "The Replacer", verkörpert von Schauspieler Peter Stormare, der bereits seit Black Ops 2 in mehreren Live-Action-Spots als Werbefigur auffiel.

Video starten 1:28 Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer

In diesen Werbespots „ersetzt“ Stormares Figur ganz normale Menschen in ihrem Alltag, damit diese ungestört Call of Duty spielen können. Der Charakter tauchte 2023 auch als spielbarer Operator in Black Ops 6 auf – damals allerdings gegen Echtgeld.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieses Jahr ist er Teil des Grundspiels. Wer Black Ops 7 besitzt, soll ihn automatisch zum Start der neuen Season erhalten, vermutlich direkt in der Operator-Auswahl. Ob eine manuelle Einlösung notwendig ist, hat Treyarch bislang nicht bestätigt.

Wortbruch oder Serientradition?

Treyarch hatte im Vorfeld eigentlich angekündigt, künftig weniger abgedrehte Crossover-Skins veröffentlichen zu wollen und sich wieder stärker auf militärischere Designs zu konzentrieren. Stormare wirkt jedoch nah genug an der Serienidentität, um als Ausnahme durchzugehen. Dafür ist er schon lange Teil der Black-Ops-DNA und bei vielen Fans beliebt.

CoD Black Ops 7-Update mit legendärer Map ist da - alle Infos zum Nuketown-Start
von Tobias Veltin
CoD Black Ops 7 im Multiplayer-Test: Deutlich besser als die Kampagne
von Tobias Veltin

Abseits des kostenlosen Operators bringt Season 1 neue Maps, Modi und den ersten Battle Pass. Trotz durchwachsener Kritiken und schwächerer Verkaufszahlen in einigen Ländern bleibt Black Ops 7 aktuell eines der meistgespielten Games – vor allem über das Startwochenende.

Wie findet ihr die Rückkehr des Replacer?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

vor 4 Tagen

CoD Black Ops 7-Update mit legendärer Map ist da - alle Infos zum Nuketown-Start

vor 4 Tagen

CoD Black Ops 7 im Multiplayer-Test: Deutlich besser als die Kampagne

vor 5 Tagen

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer

vor 6 Tagen

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece-Leak enthüllt nach 18 Jahren endlich. wer der Pirat mit der Augenklappe ist und die Auflösung hat uns aus den Socken gehauen

vor 34 Minuten

One Piece-Leak enthüllt nach 18 Jahren endlich. wer der "Pirat mit der Augenklappe" ist und die Auflösung hat uns aus den Socken gehauen
CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

vor 59 Minuten

CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)   5     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (November 2025)
Erstes PS Plus Extra-Spiel für Dezember 2025 ist bekannt und landet nach zweijähriger Verschiebung direkt zum Release im Abo   1

vor 2 Stunden

Erstes PS Plus Extra-Spiel für Dezember 2025 ist bekannt und landet nach zweijähriger Verschiebung direkt zum Release im Abo
mehr anzeigen