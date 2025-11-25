CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

Neue CoD-Seasons bringen für gewöhnlich frische Maps, neue Modi und jede Menge kosmetische Spielereien. Doch nicht alles landet im Shop oder Battle Pass. Dieses Mal überrascht Black Ops 7 alle Besitzer*innen mit einem kostenlosen Skin – und zwar einem, den viele seit Jahren mit der Serie verbinden.
The Replacer kehrt zurück – diesmal ohne Aufpreis
Ab dem 4. Dezember, dem Start von Season 1, bekommen alle Spieler*innen von Call of Duty: Black Ops 7 einen kostenlosen Operator-Skin. Dabei handelt es sich um "The Replacer", verkörpert von Schauspieler Peter Stormare, der bereits seit Black Ops 2 in mehreren Live-Action-Spots als Werbefigur auffiel.
In diesen Werbespots „ersetzt“ Stormares Figur ganz normale Menschen in ihrem Alltag, damit diese ungestört Call of Duty spielen können. Der Charakter tauchte 2023 auch als spielbarer Operator in Black Ops 6 auf – damals allerdings gegen Echtgeld.
Dieses Jahr ist er Teil des Grundspiels. Wer Black Ops 7 besitzt, soll ihn automatisch zum Start der neuen Season erhalten, vermutlich direkt in der Operator-Auswahl. Ob eine manuelle Einlösung notwendig ist, hat Treyarch bislang nicht bestätigt.
Wortbruch oder Serientradition?
Treyarch hatte im Vorfeld eigentlich angekündigt, künftig weniger abgedrehte Crossover-Skins veröffentlichen zu wollen und sich wieder stärker auf militärischere Designs zu konzentrieren. Stormare wirkt jedoch nah genug an der Serienidentität, um als Ausnahme durchzugehen. Dafür ist er schon lange Teil der Black-Ops-DNA und bei vielen Fans beliebt.
Abseits des kostenlosen Operators bringt Season 1 neue Maps, Modi und den ersten Battle Pass. Trotz durchwachsener Kritiken und schwächerer Verkaufszahlen in einigen Ländern bleibt Black Ops 7 aktuell eines der meistgespielten Games – vor allem über das Startwochenende.
Wie findet ihr die Rückkehr des Replacer?
