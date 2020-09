CoD Black Ops Cold War: Beta-Starttermin für PS4 & Xbox One steht fest

Wer Call of Duty: Black Ops Cold War schon vor Release ausprobieren will, kann das in der offenen Betaphase tun. Die startet zuerst für all diejenigen, die das neue CoD für die PS4 vorbestellt haben. Danach dürfen auch alle anderen PS4-Besitzer*innen ran und anschließend werden die Server auch noch für Xbox One und PC geöffnet. Jetzt kennen wir endlich auch die offiziellen Termine: Los geht es am 8. und 9. Oktober, zumindest auf der PS4.

Die Black Ops Cold War-Beta startet zuerst für Vorbestellungen auf PS4

10 Tage Beta: Bevor Call of Duty Black Ops Cold War am 13. November für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht wird, gibt es eine Open Beta, die wohl erneut eher wie eine Demoversion funktionieren dürfte. Die dauert insgesamt zehn Tage und findet im Oktober statt.

Wie sich mittlerweile leider ebenfalls eingebürgert hat, können Menschen mit Vorbestellungen zuerst ausprobieren, was sie da eigentlich bereits im Voraus bezahlt haben. Dank einer Promo-Kooperation zwischen Sony und Activision werden PlayStation-Fans bevorzugt.

Die Open Beta-Termine stehen fest:

8. Oktober: PS4-Vorbesteller*innen

10. Oktober: PS4 Open Beta

15. Oktober: Xbox One & PC-Vorbesteller*innen

17. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen

Hier findet ihr eine Gamepro-Preview zum Multiplayer des neuen CoDs. Darin könnt ihr nachlesen, was alles drin steckt und wie sich das spielt. Mehr zum angekündigten 40-Spieler*innen-Modus Fireteam könnt ihr hier erfahren:

2 0 Mehr zum Thema CoD Black Ops: Cold War - Neuer 40 Spieler-Modus erinnert an Battlefield

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint auch für PS5 und Xbox Series X/S, aber für die Veröffentlichung der Next Gen-Versionen gibt es noch keinen offiziellen Termin. Dafür wurde aber gestern endlich das Datum bekannt gegeben, an dem die Xbox Series X und S erscheinen.

Freut ihr euch auf die Beta? Habt ihr vorbestellt und wenn ja, warum? Auf welchem System werdet ihr das Call of Duty spielen oder interessiert euch das nicht oder wartet ihr die Beta ab?