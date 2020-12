CoD CW & Warzone: Vor Season 1 gibt's Doppel-XP & Gratis-Bundles

Call of Duty Black Ops: Cold War sollte eigentlich am 10. Dezember in die heiß erwartete Season 1 starten und gleichzeitig mit CoD Warzone verbunden werden. Das große Ereignis wurde aber verschoben und alle Fans müssen sich jetzt wohl oder übel noch bis zum 16. Dezember gedulden. Dafür bekommen sie aber einige Gratis-Items und zusätzlich winkt ein großes Doppel-XP-Event als Entschädigung für die Verzögerung.

Cold War: Season 1 verzögert sich, aber dafür gibt es 2 Gratis-Bundles

Season 1 kommt später: CoD Cold War startet in die erste richtige Multiplayer-Season und soll gleichzeitig dann endlich auch mit Warzone zusammengelegt werden. Anscheinend gibt es dabei aber noch irgendwelche Schwierigkeiten, weil das Ganze nun um sechs Tage nach hinten verschoben wurde.

Laut Treyarch und Activision liegt die Verschiebung daran, dass einfach so viele neue Inhalte in die Spiele kommen, und zwar mehr als gedacht. Es sei sogar mehr kostenloser neuer Content als je zuvor, der da auf einmal auf den Weg gebracht werden soll.

Neue Map & mehr: Unter anderem gibt es wohl endlich eine neue Warzone-Map. Allem Anschein nach handelt es sich dabei aber leider nicht um eine komplett neue, riesige Map wie Verdansk eine ist, sondern 'nur' um Alcatraz aka die Rebirth-Insel mit eigenem Mini-Battle Royale-Modus.

Gratis-Bundles als Entschädigung: Um die Spieler*innen zu besänftigen, bekommen sie gleich zwei kostenlose Bundles. Darin stecken wie gewohnt neue Baupläne, Skins für Operatoren und allerlei Kinkerlitzchen wie Waffenanhänger oder besondere Fadenkreuz-Varianten.

Field Research Bundle:

Epischer Park Operatoren-Skin

Epischer Bauplan einer Maschinenpistole

Episches Fadenkreuz für Visiere

Epische Visitenkarte

Seltener Charm/Waffenanhänger

Certified Bundle:

Epischer Garcia Operatoren-Skin

Seltener Sturmgewehr-Bauplan

Epischer Fadenkreuz für Visiere

Epischer Charm/Waffenanhänger

So bekommt ihr die Bundles: Ihr müsst euch laut der offiziellen Call of Duty-Seite einfach nur zwischen dem 8. Dezember und dem 16. Dezember einloggen. Offenbar braucht ihr sonst nichts tun, um die Items abzustauben. Wie es aussieht, gilt das sowohl für die Warzone als auch für Cold War.

Doppel-XP-Event soll euch beim Leveln bis zum Start von Season 1 helfen

Ab Samstag bis zum Launch: Wer noch ein paar Schießprügel hochstufen will oder selbst noch ein paar Levels aufzusteigen hat, bekommt die perfekte Gelegenheit dazu, das noch vor dem Start der ersten richtigen Multiplayer-Saison in Cold War zu tun. Treyarch startet ein Doppel-XP-Event, das euch auch doppelte Waffen-Erfahrungspunkte beschert.

Los geht's am 12. Dezember um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit

mitteleuropäischer Zeit Enden soll das Doppel-XP-Event dann mit dem Start von Season 1

PS5-Spieler*innen aufgepasst! Anscheinend gibt es einen schwerwiegenden Bug im Zusammenhang mit CoD Cold War, wenn ihr es auf der PlayStation 5 spielt. Zumindest tauchen vermehrt Berichte im Netz auf, denen zufolge das Spielen von Call of Duty Black Ops Cold War die gesamte PS5 unbrauchbar gemacht hat.

Freut ihr euch auf Season 1 von Cold War? Was erhofft ihr euch vom Start und der Fusion mit Warzone?