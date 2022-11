Call of Duty Modern Warfare 2: Die besten Waffen für den Multiplayer-Modus

Auch in Call of Duty Modern Warfare 2 gibt es wieder unglaublich viele Waffen, die es freizuschalten gilt. Gehört ihr zu denjenigen, die nicht daran interessiert sind, alle Schießeisen auf den höchsten Rang zu bekommen, sondern einfach nur mit der Crème de la Crème durch die Matches zu heizen? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir präsentieren euch eine Auswahl der besten Waffen, die ihr vor der ersten Season spielen könnt und die sich schon jetzt einen Platz ganz oben im Ranking verdient haben.

Wichtig: Natürlich hängen Waffenempfehlungen immer auch ein Stückweit vom eigenen Spielstil ab. Dementsprechend handelt es sich bei unserer Liste um persönliche (!) Empfehlungen.

Hinweis: Beachtet bitte, dass CoD dafür bekannt ist, nach einiger Zeit das Balancing und Parameter der Waffen anzupassen. Behaltet daher immer das Datum des letzten Updates im Auge. Wir versuchen, diesen Artikel aber natürlich möglichst aktuell zu halten.

Die besten Waffen in der Übersicht:

Allgemeine Tipps

Im Vergleich zu Call of Duty Vanguard, in dem wir noch 10 Aufsätze an Waffen anbringen konnte, sind es in Call of Duty Modern Warfare 2 nur noch fünf. Diese Anzahl lässt sich auch nicht mit bestimmten Perks erhöhen. Deswegen ist es umso wichtiger, die richtigen Aufsätze für den eigenen Spielstil auszuwählen, um noch ein bisschen mehr Genauigkeit, Mobilität oder eine bessere Rückstoßkontrolle herauszuholen.

Eine weitere Neuerung von MW2 ist das Waffen-Tuning, das nach ein paar technischen Schwierigkeiten zum Launch mittlerweile wieder aktiviert worden ist. Das Waffen-Tuning für eine bestimmte Knarre ist verfügbar, sobald ihr sie auf das maximale Level gebracht habt. Dann solltet ihr euch eure Aufsätze unbedingt noch einmal anschauen. Zieht den Regler dabei einfach eine ganze Ecke in die Richtung, in die ihr ohnehin schon mit dem jeweiligen Aufsatz wollt.

Habt ihr zum Beispiel einen Schaft, der den Rückstoß verringert, erhöht ihr die Rückstoß-Werte im Waffentuning in etwa um die Hälfte und testet es danach auf dem Schießstand aus. Nach unserer Erfahrung könnt ihr in vielen Fällen die Regler bis auf Anschlag drehen und erzielt damit die besten Ergebnisse.

SPX-80 - Das mobile Scharfschützengewehr

Freischaltbedingung: LA-B 330 - Stufe 17

Wenn ihr gerne als Scharfschütze spielt, ist es trotzdem nicht schlecht, dabei möglichst mobil zu bleiben. Die SPX-80 schaffen den Spagat dabei am besten, auch wenn Scharfschützengewehre in Modern Warfare 2 generell langsamer sind als in den Vorgängern.

Mit unseren Aufsätzen versuchen wir mehr Mobilität und Geschwindigkeit herauszuholen, ohne den immensen Schaden auf lange Distanz zu schmälern. Danach eignet sich die SPX-80 auch für diejenigen unter euch, für die schnelles Anvisieren ("Quickscopen") zum Alltag gehört.

Aufsätze

Mündung: Nilsound 90

Nilsound 90 Laser: FSS OLE-V Laser

FSS OLE-V Laser Lauf: 22,5“ Elevate-11

22,5“ Elevate-11 Schaft: Max DMR Präzision

Max DMR Präzision Griff: Schlager Match Griff

TAQ-V - Kampfgewehr für mittlere Distanzen

Freischaltbedingung: TAQ-56 - Stufe 11

Die TAQ-V ist ein wahres Monster und verfügt als eines der wenigen Kampfgewehre sogar über einen Vollautomatik-Modus. Schaden, Durchschlagskraft und Feuerrate sind bereits ohne Aufsätze enorm hoch. Selbst der Rückstoß ist vergleichsweise gering und lässt sich auch im Dauerfeier gut kontrollieren. Das einzige Manko ist die Mobilität. Von Haus aus ist die Zeit beim Anlegen ziemlich hoch und die Bewegungsgeschwindigkeit gering.

Mit unseren empfohlenen Aufsätzen sorgen wir deswegen primär dafür, die Zeit zum Anlegen zu verringern und jedes Quäntchen an Geschwindigkeit herauszuholen.

Aufsätze

Mündung: 18“ Precision-6 Barrel

18“ Precision-6 Barrel Laser: Corio LAZ-44 V3

Corio LAZ-44 V3 Visier: Persönliche Präferenz

Persönliche Präferenz Griff: Demo Cleanshot Grip

Demo Cleanshot Grip Unterlauf: FTAC Ripper 56

Alternative: Kastov 762

Freischaltbedingung: Spielerstufe 23

Die Kastov 762 schaltet ihr schon früh im Spiel frei, was die Waffe aber nicht weniger bedeutsam macht. Der AK-Verschnitt eignet sich nämlich ebenfalls bestens für mittlere Distanzen und kann auch über lange Strecken nützlich sein, wenn ihr noch etwas bei den Aufsätzen nachhelft. Die kümmern sich dann unter anderem um eine bessere Rückstoßkontrolle und eine etwas höhere Mobilität.

Aufsätze

Lauf: KAS-10 584MM-Lauf

KAS-10 584MM-Lauf Schaft: KSTV-RPK-Fabrik

KSTV-RPK-Fabrik Visier: Persönliche Präferenz

Persönliche Präferenz Griff: True Tac Griff

True Tac Griff Mündung: SAKIN TREAD-40

Fennec 45 - Das Nahkampfmonster

Freischaltbedingung: Spielerstufe 38

Spielt ihr eher aggressiv und rennt ohne Pause über die Karten, ist die Fennec 45 genau das Richtige für euch, denn die hohe Feuerrate erledigt jeden Feind in kurzer Zeit in Millisekundenschnelle. Der Nachteil ist, dass ihr euer Magazin genau im Blick haben solltet, da ihr nach maximal zwei Schusswechseln nachladen müsst.

Der Rückstoß ist nicht allzu hoch und wird selbst auf mittlerer Distanz nicht zu heftig. Mit den Aufsätzen wird das SMG noch einmal ein wenig schneller und der Rückstoß geringer.

Aufsätze

Unterlauf: FSS Sharkfin 90

FSS Sharkfin 90 Mündung: Bruen Cubic Comp

Bruen Cubic Comp Visier: Persönliche Präferenz

Persönliche Präferenz Schaft: FTAC Stock Cap

FTAC Stock Cap Griff: Fennec Stippled Grip

Alternative: FSS Hurricane

Freischaltbedingung: FTAC Recon - Stufe 16

Falls euch die Fennec 45 nicht zusagt, haben wir mit der FSS Hurricane noch eine gute Alternative für euch, die vor allem für Hüftfeuer-Einsätze wie gemacht ist. Spielt ihr aggressiv, sprintet ununterbrochen über die Map und versucht immer nah an eure Gegner heranzukommen, sollte eure Wahl auf diese SMG fallen. Seid euch aber darüber im Klaren, dass die FSS Hurricane derweil nur mit dieser Spielweise brillieren kann.

Mit den Aufsätzen erhöhen wir die Hüftfeuer-Präzision und steigern die Geschwindigkeit und unsere eigene Mobilität.

Aufsätze

Lauf: FSS CANNONADE 16”

FSS CANNONADE 16” Laser: Corvus PEQ BEAM-5

Corvus PEQ BEAM-5 Visier: Persönliche Präferenz

Persönliche Präferenz Unterlauf: Geneigter Bruen-Griff

Geneigter Bruen-Griff Griff: XTEN-Griff

SA-B 50 - Der Exot

Freischaltbedingung: SP-R 208 - Stufe 13

Habt ihr Lust, mal etwas Wildes auszuprobieren? Dann könnte das SA-B 50 genau richtig für euch sein. Denn wir verwenden es ohne Visier und benutzen es so als Hybrid aus Scharfschützengewehr und Schrotflinte. Mit dieser Waffe erledigt ihr auf fast jeder Distanz eure Gegner mit nur einem Treffer.

Da wir die Waffe komplett zweckentfremden, setzen wir alles daran, die Mobilität und Geschwindigkeit drastisch zu erhöhen. Das macht es uns leichter, auch im Nahkampf schnell auf Feinde zu reagieren.

Aufsätze

Lauf: 18,5“ BRYSON LR Fabrik

18,5“ BRYSON LR Fabrik Laser: FSS OLE-V Laser

FSS OLE-V Laser Schaft: XRK Specter Mod

XRK Specter Mod Kamm: FSS ST87

FSS ST87 Griff: Schlager Match Griff

P890 - Unsere Seitenwaffen-Empfehlung

Freischaltbedingung: Spielerlevel 4

Wenn ihr mit dem Overkill-Perk spielt, könnt ihr eine zweite Primärwaffe auswählen und somit eine gute Kombination aus den hier vorgestellten Waffen erstellen. Spielt ihr hingegen mit einer Seitenwaffe, ist die P890 die perfekte Wahl. Auf nahe Distanz könnt ihr Gegner mit nur zwei Treffern ausschalten. Eine gute Ergänzung, falls das Magazin eurer Primärwaffe im Gefecht leer ist.

Mit den Aufsätzen sorgen wir primär für eine höhere Mobilität, indem wir die Zeit zum Anvisieren verringern und die Feuerrate erhöhen.

Aufsätze

Lauf: XRK Tacops-Lauf

XRK Tacops-Lauf Mündung: Forge DX-90-F

Forge DX-90-F Visier: Persönliche Präferenz

Persönliche Präferenz Abzug: Bruen Express

Bruen Express Griff: FJX DVF60 Griff

Benötigt ihr Raketenwerfer gegen Fahrzeuge, könnt ihr zwischen dem PILA, Strela-P und dem JOKR wählen, je nachdem ob ihr gerne mit oder ohne Zielhilfe spielt. Gegen Infanterie ist der RPG-7 am effektivsten. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Messer ausrüsten, um Feinde mit nur einem Hieb zu erledigen. Der Nachteil ist, dass ihr dafür wirklich direkt vor ihm stehen müsst.

Habt ihr noch mehr Fragen zu Call of Duty Modern Warfare 2? Hier findet ihr weitere Guides und Artikel zum Spiel:

Call of Duty Modern Warfare 2 ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Mit dem Start von Season 1 kommt unter anderem auch ein Hardcore-Modus ins Spiel und ab Dezember 2022 könnt ihr zudem in Koop-Raids antreten.

Welche Waffe spielt ihr momentan am liebsten? Oder seid ihr wahre Camo-Jäger und schaltet erst einmal alle Gold-Skins frei?