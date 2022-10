CoD Modern Warfare 2: Erste Spieler haben schon Gold-Camos, so bekommt ihr sie auch

In der letzten Nacht ist der Multiplayer-Modus von Call of Duty Modern Warfare 2 auch in Deutschland offiziell gestartet und lässt euch sowohl in PvP-Schlachten als auch im Koop-Modus "Spec Ops" antreten. Und wie eigentlich immer, wenn ein neues CoD veröffentlicht wird, gibt es direkt zu Beginn etliche Spieler*innen, die enorm viel Zeit in das Spiel investieren und dementsprechend schon vergleichsweise früh viele nette Dinge freischalten.

Dazu gehören auch die Gold-Camos, von denen bereits Bilder im MW2-Reddit die Runde machen und die den Waffen einen schnieken Blingbling-Effekt verpassen. Wer diese Bilder sieht, wird sich vermutlich die Frage stellen: Wie kann ich auch an diese Camo kommen? Und genau das verraten wir euch hier.

Die Grundlagen: Camos – also quasi Skins für eure Waffen – und die dazugehörigen Challenges sind in der CoD-Reihe eigentlich schon ein alter Hut, es gibt sie seit dem allerersten Modern Warfare. Absolviert ihr bestimmte Ingame-Herausforderungen, schaltet ihr die entsprechenden Skins frei. Bei Modern Warfare 2 ist dieses System nicht anders und jede der Primärwaffen im Spiel lässt sich mit diversen Camos verschönern.

Basis-Camos

Alle Primärwaffen, die beim Gunsmith angepasst werden können, haben insgesamt vier Basis-Herausforderungen, die jeweils eine Camo freischalten:

Camo-Challenge 1: Erreiche x Abschüsse mit der jeweiligen Waffe

Erreiche x Abschüsse mit der jeweiligen Waffe Camo-Challenge 2: Erreiche x Abschüsse, ohne nachzuladen

Erreiche x Abschüsse, ohne nachzuladen Camo-Challenge 3: Erreiche x Double Kills

Erreiche x Double Kills Camo-Challenge 4: Erreiche x Triple Kills

Hinweis: Die zu erreichenden Werte unterscheiden sich von Waffe zu Waffe, weswegen wir hier lediglich "x" als Platzhalter angegeben haben.

Gold-Camos in Modern Warfare 2 freischalten

Sobald ihr alle Basis-Camo-Herausforderungen für eine Waffe gemeistert habt, schaltet ihr die Gold-Camo-Herausforderung frei. Anders als in bisherigen CoD-Teilen ist diese für alle Waffen identisch, allerdings unterscheidet sich auch hier der zu erreichende Wert je nach gewählter Waffe.

Gold-Challenge: Erreiche x Kills ohne x-mal zu sterben

Sobald ihr die Gold-Challenge abgeschlossen habt, schaltet ihr die Gold-Camo für die Waffe frei und könnt sie ab sofort im Menü ausrüsten.

Noch nicht das Ende: Die Gold-Camos sind übrigens noch nicht das Ende der Skin-Fahnenstange. Habt ihr eine bestimmte Anzahl von Gold-Camo-Herausforderungen in einer Waffenkategorie geschafft, schaltet ihr Platinum-Herausforderungen frei, später gibt es dann auch noch Polyatomic- sowie Orion-Camos mit daran anknüpfenden Herausforderungen.

Modern Warfare 2 wird von Infinity Ward entwickelt und ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Mitte November startet zudem Warzone 2, die deutlich aufgebrezelte Battle Royale-Variante von Call of Duty.

Habt ihr schon Gold-Camos freigespielt?