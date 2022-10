Call of Duty Modern Warfare 2: Fundorte und Codes für alle Safes im Spiel

In der Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 geratet ihr unter anderem mit Terroristen und Kartellmitgliedern aneinander und müsst eine Bedrohung durch Kampfraketen neutralisieren. Eine ganze Menge zu tun also, weswegen doch eigentlich kaum Zeit für Nebenaufgaben bleibt, oder? Nicht ganz, denn obwohl die Kampagne keinen wirklichen Wiederspielanreiz in Form von Collectibles bietet, gibt es dennoch ein paar Trophies/Achievements, für die ihr eure Augen in den Levels gut aufhalten solltet.

Trophy 'Gentlemen Thief' will, dass ihr drei Safes findet

Eine davon nennt sich "Gentleman-Dieb" (engl. Gentlemen Thief). Um dieses Achievement/diese Trophäe zu bekommen, müsst ihr in der Kampagne insgesamt drei Safes finden und öffnen. Nachfolgend verraten wir euch die Fundorte und die nötigen Codes für alle Safes im Spiel.

Tipp: Die Safes könnt ihr zwar auf jeder Schwierigkeitsstufe während eines Playthroughs finden, am entspanntesten ist es allerdings auf der niedrigsten Stufe "Rekrut".

Safe 1 - Mission "El Sin Nombre"

Code: 02-02-19

02-02-19 Inhalt: Lockwood 300 (Schrotflinte) und Plate Carrier (Rüstung)

Der Safe in dieser Mission befindet sich im Raum von Diego. Dieser liegt in der ersten Etage des Hauses und hat einen kleinen Balkon. Falls ihr euch unsicher seid, haltet nach einem großen Bett und einem Bild von Lazar Salgado Ausschau. Seht ihr letzteres an einer der Wände, seid ihr im richtigen Raum. Mit dem Code 02-02-19, der auf dem Bild steht, könnt ihr den Safe öffnen, welcher rechts von der Badtür im Schrank zu finden ist.

Safe 2 - Mission "Allein"

Code: 10-10-80

10-10-80 Inhalt: .50-Pistole

Sobald ihr das Café in dieser Mission erreicht habt, solltet ihr nach dem Raum des dortigen Managers Ausschau halten. Um dort hineinzugelangen, müsst ihr die Tür aufstemmen, solltet vorher also ein Brecheisen angefertigt haben. Wenn ihr in den Raum kommt, findet ihr den Safe auf der rechten Seite in der Ecke. Der passende Code 10-10-80 – ganz offenbar das Geburtsdatum des Managers – steht auf dem Kalender an der Wand auf der linken Seite des Raums.

Safe 3 - Mission "Allein"

Code: 37-60-80

37-60-80 Inhalt: Armbrust

Etwas später in der Mission kommt ihr in ein Restaurant und trefft dort auf eine ganze Reihe von Gegnern. Schleicht aus der linken Tür und begebt euch in die Garage. Haltet euch links und nach kurzer Zeit solltet ihr den Safe in der Ecke eines kleinen Raumes sehen. Den zugehörigen Code 37-60-80 findet ihr auf dem Laptop im Raum mit dem aufgebockten Auto. Gebt ihn ein, um die Armbrust und das Achievement einzusacken.

Mehr zu Call of Duty Modern Warfare 2

Die Early Access-Kampagne von Modern Warfare 2 ist seit dem 20. Oktober 2022 für alle Vorbesteller*innen des Spiels verfügbar. Der komplette Release samt Multiplayer und Spec Ops-Koop-Modus erfolgt am 28. Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.