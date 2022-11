CoD Modern Warfare 2 - Hardcore-Modus: Release und alle wichtigen Infos im Überblick

Der Multiplayer-Modus von Call of Duty Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 spielbar und bietet eine ganze Reihe von unterschiedlichen Spielmodi. Neben Klassikern wie Team Deathmatch, Kill Confirmed oder Domination gibt es auch ein paar neue Spielvarianten wie Knockout und Prisoner Rescue.

Viele, die derzeit in die Modi-Übersicht schauen, vermissen aber vor allem einen Namen und stellen sich die Frage: Wo um alles in der Welt ist der Hardcore-Modus? Denn der fehlt bislang im Modus-Portfolio, wird aber bald nachgereicht – wenn auch unter anderem Namen.

Was ist der Hardcore-Modus überhaupt?

Zunächst nochmal zur Definition: Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei der Hardcore-Variante um einen Modus mit verschärften Regeln. Das bedeutet unter anderem, dass Spieler*innen unter anderem mit noch weniger Energie in die Matches gehen als ohnehin schon, außerdem ist das HUD bzw. die Anzeigen auf dem Bildschirm reduziert und es gibt Friendly Fire, ihr könnt also Mitglieder eures Teams durch versehentlichen Beschuss verletzen oder gar töten.

Hardcore gehörte in der Vergangenheit regelmäßig zu den beliebtesten Varianten in den CoD-Spielen, weswegen viele das Fehlen direkt zum Launch verwundert. Der Launch ist aber nicht mehr weit entfernt.

Start des Hardcore-Modus Mitte November

Geplanter Release: 16. November 2022

Diese Information gab Infinity Ward in einem Blogeintrag bekannt, der unter anderem auch die Launch-Modi und Maps vorstellte. Demnach wird der Hardcore-Modus zum Start der Season 1 nachgeliefert, die an eben diesem 16. November los geht.

Allerdings wird der Name "Hardcore" auch dann nicht zu finden sein. Denn die Variante nennt sich in Modern Warfare 2 "Tier 1", hat aber dieselben Parameter und Spielbedingungen und ist damit eine zusätzliche Herausforderung für alle, denen die aktuellen Modi eventuell nicht fordernd genug sind.

Noch mehr Infos und Tipps zu Modern Warfare 2

Call of Duty Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC erhältlich. Die Kampagne des Spiels konnten Vorbesteller*innen der digitalen Version bereits seit dem 20. Oktober spielen. Wie wir den Solo-Modus fanden, verraten wir euch in unserem Test der Kampagne von Modern Warfare 2.

Seid ihr Hardcore-Spieler*innen? Und wenn ja, was gefällt euch an dem Modus besonders gut?