CoD Modern Warfare 2: Crossplay deaktivieren und aktivieren - so funktioniert's

Call of Duty Modern Warfare 2 bietet wie seine Vorgänger ebenfalls die Möglichkeit, plattformübergreifend zu spielen. Das heißt, ihr könnt auch mit PC- oder Xbox-Nutzer*innen zocken, wenn ihr an einer PS4 oder PS5 sitzt. Die Option ist normalerweise voreingestellt und aktiviert. Ihr könnt sie aber auch einfach deaktivieren und später wieder aktivieren. Je nachdem, wonach euch der Sinn steht. Wie das funktioniert, klären wir hier.

Call of Duty Modern Warfare 2: So schaltet ihr Crossplay an und aus

Ihr wollt kein Crossplay? Kein Problem: Wenn euer Squad sowieso nur auf einer Plattform unterwegs ist oder ihr nicht gegen Leute mit Maus und Tastatur-Eingabegeräten antreten wollt, lässt sich die Crossplay-Option auch einfach abschalten. Das war in der Beta schon möglich und bleibt auch in Call of Duty Modern Warfare 2 wieder so.

So funktioniert's: Ihr müsst euch außerhalb des Matchmakings befinden, dann könnt ihr die Crossplay-Möglichkeit einfach abstellen. Dazu begebt ihr euch in die Einstellungen, wählt im Menü "Optionen" aus und navigiert dort zum Tab aka der Registerkarte "Konto".

Unter "Crossplay" findet ihr dann auch schon die Auswahlmöglichkeiten zum plattformübergreifenden Spielen. Die lassen sich nun entweder deaktivieren oder auch wieder aktivieren, falls ihr es euch anders überlegt habt. Ansonsten besteht normalerweise auch noch die Möglichkeit, die Crossplay-Kommunikation ebenfalls nur auf eine Plattform zu beschränken.

Freunde hinzufügen funktioniert ebenfalls plattformübergreifend. Zum gemeinesamen Spielen müsst ihr das Crossplay natürlich wieder aktivieren. Zum Freunde hinzufügen könnt ihr euer Acitivision-Konto und die Activision-ID eurer Freund*innen benutzen. Im Menü findet ihr unter "Sozial" die Möglichkeit, Freunde einzuladen und eine Option dazu, das über das Activision-Konto zu tun.

Cross-Progression gibt es ebenfalls: Solange ihr mit eurem Activision-Konto angemeldet seid, werden alle Fortschritte und Freischaltungen auch plattformübergreifend gespeichert und übertragen. Nur mit den gekauften CoD-Punkten müsst ihr aufpassen: Die lassen sich lediglich auf der Plattform einlösen, auf der ihr sie gekauft habt. Gekaufte Inhalte sind dann aber wieder auf allen Plattformen nutzbar.

Kleiner Vorgeschmack auf die Singleplayer-Kampagne gefällig?

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

MW 2-Release bald - Hier sind alle Infos zum Start

Bald geht's schon los: Der reguläre Launch von Call of Duty Modern Warfare steht am 28. Oktober an. Vorbesteller*innen durften die Story-Kampagne schon seit ein paar Tagen spielen, aber in den Koop-Multiplayer stürzen sich alle erst ab übermorgen oder vielleicht sogar schon morgen. Alle Infos zu Preload und Multiplayer-Launch gibt es hier.

Wie handhabt ihr das mit dem Crossplay? An oder aus und warum?