CoD Modern Warfare 2 lässt euch 5 Tage kostenlos den Multiplayer spielen, ab morgen geht's los

Die Call of Duty-Reihe gehört zu den populärsten Spiele-Franchises überhaupt und das hängt zu einem großen Teil mit den Multiplayer-Modi der Shooter zusammen. In jedem neuen Teil stürzen sich etliche in die Mehrspieler-Schlachten, so auch im aktuellen Ableger Call of Duty Modern Warfare 2.

Wer bislang noch keinen CoD-Multiplayer gespielt hat und vielleicht einfach mal herausfinden möchte, ob das etwas für sie oder ihn ist, hat schon ganz bald die Gelegenheit dazu.

Denn anlässlich des Season 2 Reloaded-Updates für MW2 spendieren Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision Blizzard dem Titel eine "Free Trial"-Phase, in der ihr den Multiplayer des Shooters kostenlos antesten könnt.

Die wichtigsten Infos zum Free Trial für Modern Warfare 2

Insgesamt habt ihr fast eine ganze Woche Zeit, um euch in die Mehrspieler-Kämpfe zu stürzen, ohne Modern Warfare 2 dafür besitzen zu müssen.

Zeitraum und Uhrzeiten: 16. März, 18 Uhr deutscher Zeit bis 20. März, 18 Uhr deutscher Zeit

16. März, 18 Uhr deutscher Zeit bis 20. März, 18 Uhr deutscher Zeit Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC PS Plus/Xbox Live Gold erforderlich? Dazu gibt es bislang keine Angabe, für die letzten Trials wurden die Dienste allerdings nicht benötigt.

Die Free Trial beinhaltet nicht die Kampagne des Spiels. Und der Multiplayer ist auch nicht in Gänze verfügbar, allerdings können zahlreiche Modi und Maps ausprobiert werden.

Diese Inhalte stehen in der Free Trial zur Wahl

Karten:

Farm 18

Mercado Las Almas

Shipment

Dome

Himmelmatt Expo

Modi:

Team Deathmatch

Hardpoint

Domination

Kill Confirmed

Gun Game

Infected

One in the Chamber

All or Nothing

Außerdem könnt ihr auch einen Blick auf die Battle Map Santa Seña, in den Ground War sowie den Invasion-Modus werfen. Und sogar ein Raid des Koop-Spec Ops-Modus ist enthalten, nämlich Atomgrad auf der normalen Schwierigkeitsstufe.

Wenn ihr generelle Infos zum Multiplayer von Modern Warfare 2 braucht

Modern Warfare 2 erschien Ende Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC. Im Zentrum der Kampagnenhandlung steht die Task Force 141 von Captain Price, die sich unter anderem im brutalen Drogenkonflikt in Südamerika wiederfindet. Im Rahmen der Story treten auch Soap Mactavish, Ghost, General Shepherd und andere aus der MW-Marke bekannte Figuren auf.