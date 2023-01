In CoD Modern Warfare 2 versteckt sich ein Harry Potter-Easter Egg

Nila 'Nova' Brown zählt zu den Operators in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2.0. Wenn wir mit ihr im Multiplayer-Shooter aber nicht gerade über die Schlachtfelder eilen, scheint sie sich in ihrer Freizeit wohl mit dem Harry Potter-Universum zu beschäftigen. Das lässt zumindest ein Tattoo vermuten, das ihren linken Arm ziert. Allerdings könnte es sich dabei weniger um ein beabsichtigtes, sondern mehr um ein beiläufiges Easter Egg handeln.

Nova hat ein "Heiligtümer des Todes"-Tattoo

CoD Modern Warfare 2 erschien Ende Oktober 2022 für PlayStation, Xbox und PC. Seitdem scheint niemandem groß aufgefallen zu sein, dass eines von Novas Tattoos ein bekanntes Harry Potter-Symbol darstellt: die Heiligtümer des Todes (Deathly Hallow).

Auf Reddit teilte User JarlOfRivia seine Entdeckung nun mit Bildern. Wenn wir uns ihren linken Arm genauer anschauen, können wir das Symbol, das sich aus einem Dreieck, einem Kreis und einer verbindenden Linie zusammensetzt, schwach erkennen:

Hierbei könnte es sich aber um ein unbeabsichtigtes Easter Egg handeln, da das Model Abena, das für Nova Pate stand, die Tattoos auch im echten Leben besitzt. Vielleicht wurden die Tattoos beim Körperscan einfach übernommen, ohne die Absicht dahinter, damit auf das Potter-Universum anzuspielen.

Auf ihrem Instagram-Kanal lässt sich das "Heiligtümer des Todes"-Tattoo übrigens besser erkennen (auf ihrem linken Arm beim Ellenbogen):

In Modern Warfare 2 gibt es auch ein Naruto-Easter Egg, das ganz sicher beabsichtigt war und auf den Charakter Sasuke anspielt:

Mehr zum Thema In CoD Modern Warfare 2 steckt ein Naruto-Easter Egg, das ihr erst freischalten müsst

Was bedeutet das Symbol hinter den Heiligtümern des Todes (nur grobe Spoiler)? Im Harry Potter-Universum existieren drei mächtige Objekte, die sogenannten Heiligtümer des Todes: ein Zauberstab, ein Stein und ein Umhang. Das Symbol setzt sich aus den drei Gegenständen zusammen. Während der Umhang durch das Dreieck dargestellt wird, symbolisiert der Kreis den Stein und der vertikale Strich den Zauberstab (der von der Spitze zum unteren mittigen Ende des Dreiecks ragt).