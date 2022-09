Call of Duty Modern Warfare 2: Oni-Operator ist PlayStation-exklusiv und so bekommt ihr ihn

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 wurden gestern endlich ausführlicher vorgestellt. Dazu zählt unter anderem auch die Enthüllung eines exklusiven PlayStation-Operatoren, den ihr in beiden Titeln spielen könnt. Der sieht ein bisschen so aus wie ein moderner Samurai und er nutzt wohl auch Klingen. Außerdem bekommt ihr auch noch einen Blueprint obendrauf. Beides gibt es allerdings nur unter einer Bedingung.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD Modern Warfare 2: Das ist der PS4-/PS5-exklusive Oni-Operator

Der Oni-Operator kann wie bei Modern Warfare und Warzone auch in den Nachfolgern spieleübergreifend eingesetzt werden. Modern Warfare 2 und Warzone 2 teilen sich erneut die Skins, Waffen-Camos und so weiter. So sieht der Oni-Operator aus:

Der Oni-Operator setzt auf eine Art Samurai-Maske, zwei Klingen und kommt offenbar recht furchtlos einher. Allerdings kann er natürlich nicht nur im Nahkampf eingesetzt werden, sondern wie alle anderen Operatoren auch auf Schusswaffen zurückgreifen.

Das gibt es sonst noch: Es handelt sich um ein Gesamtpaket. Im Oni Operator-Pack steckt nicht nur der Operator selbst, sondern auch noch einiges drumherum. Besonders interessant dürfte vor allem der Blueprint beziehungsweise die Waffen-Blaupause sein.

Was ist das für ein Blueprint? Die genaue Waffe wurde noch nicht benannt, aber der Schießprügel sieht stark nach einer Assault Rifle aus, also einem Sturmgewehr (wir würden auf ein M4 tippen). Normalerweise liefern euch solche Blueprints dann auch direkt eine recht hochstufige Waffe. Eventuell habt ihr so direkt zu Beginn schon einen Vorteil.

CoD MW2: So bekommt ihr den PlayStation-exklusiven Operator Oni

Nur als Preorder-Bonus: Wer das Oni-Operatoren-Pack haben will, muss zwingend auf der PS4 oder der PS5 spielen. Obendrein reicht es nicht einfach, Call of Duty Modern Warfare 2 einfach zum Launch zu kaufen, ihr müsst den Titel vorbestellen.

Allerdings besteht natürlich wie immer die Möglichkeit, dass auch dieser exklusive Skin irgendwann später doch noch zum Verkauf gegen echtes Geld im In-Game-Shop angeboten wird.

Besonders interessant wirkt dieser Exklusiv-Deal, weil CoD-Publisher Activision bald von Sony-Konkurrent Microsoft aufgekauft werden soll. Am Call of Duty-Franchise scheiden sich die Geister, wie ihr hier lesen könnt:

Neben der großen Multiplayer-Enthüllung von Call of Duty Modern Warfare 2 wurde gestern auch erstmals die neue Map von Warzone 2 vorgestellt. Außerdem ist jetzt auch endlich offiziell, dass das alte Verdansk als CoD Warzone Mobile auf iOS und Android zurückkehrt.

Wie findet ihr den Operator? Würdet ihr euch dafür die PS4- oder PS5-Version holen?