Wer CoD Modern Warfare 2 auf dem PC spielen will, muss eine Telefonnummer angeben

Wollt ihr Call of Duty Modern Warfare 2 Ende des Monats auf dem PC spielen, müsst ihr mit eurem Activision Blizzard- aka Battle.net-Konto zwingend eine Telefonnummer verknüpfen. Dabei gibt es aber eine ganze Menge an Voraussetzungen, die diese Nummer erfüllen muss.

CoD Modern Warfare 2 setzt auf PC eine Telefonnummer voraus

Eigentlich ist die Verknüpfung von Telefonnummern mit Battle.net-Konten für Overwatch 2 oder CoD Modern Warfare 2 eine gute Sache: Wir bekommen mehr Sicherheit dank Zwei-Faktor-Authentifizierung und Cheater können besser ein- für allemal gesperrt werden. Doof wird es allerdings, wenn das Ganze nicht funktioniert wie geplant oder Leute ausschließt, die sich nur günstigere Prepaid-Lösungen leisten können. Auf der offiziellen Battle.net-Supportseite heißt es:

"Jedes Mobiltelefon mit einem Datentarif in einem unterstützen Land kann für diesen Dienst genutzt werden."

Ihr müsst mit eurer Mobiltelefonnumer also vor allem in der Lage sein, SMS zu empfangen. iMessage, WhatsApp oder ähnliche Messenger funktionieren nicht, Voice over IP-Nummern bleiben ebenfalls ausgeschlossen. Aber auch mit einer Prepaid-Variante könnt ihr Probleme bekommen.

Hier gibt es den neuesten Trailer zu CoD MW2 zu sehen:

Prepaid-Telefone müssen draußen bleiben

In den USA hatte es rund um den Overwatch 2-Launch viel Wirbel gegeben, weil dort dieselbe Voraussetzung gilt und ihr eine Telefonnummer angeben müsst, um überhaupt spielen zu können. Allerdings sind dort Prepaid-Telefonnummern komplett ausgeschlossen, ihr braucht einen Vertrag.

Was natürlich vor allem für Menschen frustrierend ist, die sich keinen entsprechenden, oft teureren Vertrag leisten können oder wollen. Activision Blizzard musste sich von Fans den Vorwurf gefallen lassen, der Publisher habe es geschafft, dass Menschen selbst für ein Free2Play-Spiel "zu arm" sein können.

Reaktion und Änderung: Mittlerweile gibt es ein Statement von Blizzard und eine kleine, aber feine Änderung. Die ermöglicht es zumindest allen Overwatch-Spieler*innen, die einen verbundenen Battle.net-Account haben, auch ohne Telefonnummer das Sequel zu spielen. Das umfasst alle, die nach dem 9. Juni 2021 gespielt haben. Wer allerdings ein neues Konto einrichtet, braucht weiterhin eine Nummer, die nicht prepaid sein darf.

Wie ist es in Deutschland bei Modern Warfare 2 und Overwatch 2?

Offenbar geht es: Die deutschsprachige Supportseite und die englischsprachige unterscheiden sich in einem wichtigen Punkt. Während es auf englisch direkt zu Beginn heißt, dass Prepaid-Nummern nicht gehen, fehlt diese Passage auf deutsch. Aber weiter unten steht immer noch:

"Dieser Dienst funktioniert möglicherweise nicht mit Prepaid-Telefonen."

Overwatch 2 funktioniert: Wir haben hier in Deutschland bei Overwatch 2 ausprobiert, ob wir auch die Nummer eines Prepaid-Vertrags für Blizzards Telefonnummermitteilungen nutzen können. Mit Erfolg: Das scheint kein Problem zu sein und dürfte dann höchstwahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Call of Duty Modern Warfare 2 gelten.

Wir fragen nach: Weil das Ganze aber natürlich trotzdem immer noch ziemlich verwirrend und unklar bleibt, haken wir bei Activision Blizzard nach. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wie sind eure Erfahrungen mit der neuen Telefonnummern-Pflicht? Habt ihr Probleme mit Prepaid-Nummern bei Overwatch 2?