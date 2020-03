Trophäen zum CoD: Modern Warfare 2-Remaster geleakt: So hart ist Platin

Mit dem Remaster von Modern Warfare 2 wurde gestern wohl einer der beliebtesten Teile der Call of Duty-Reihe im deutschen PlayStation Store geleakt. Aktuell ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Neuauflage des Shooters für PS4 - und höchstwahrscheinlich auch Xbox One - veröffentlicht wird. Auch, da jetzt zudem die Trophäen-Liste des Spiels bekannt wurde. Daher möchten wir euch vorab verraten, welche Aufgaben ihr bis zu Platin meistern müsst. (via PSN Trophies)

Vollständige Trophäen-Liste

Insgesamt gibt es 51 Trophäen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Liste bei einer möglichen Xbox One-Version nicht unterscheidet. Zudem sind die Trophäen identisch mit jenen aus dem Original. Habt ihr hier alle gesammelt, wisst ihr, was euch erwartet.

38x Bronze

10x Silber

2x Gold

1x Platin

Bronze

Name Beschreibung Zurück im Sattel Dabei helfen, die örtliche Miliz auszubilden Direkte Gefahr Für Shepards Elitetruppe ausgewählt werden Kalte Schulter Die verschneite Bergbasis infiltrieren Hab dich Rojas im Elendsviertel finden Royal mit Käse Burger Town verteidigen Soap am Seil Den Gulag stürmen Schlimme Zeiten Den Plan ausführen und den Amerikanern helfen Weißes Haus Das Weiße Haus zurückerobern Bauernfigur Makarovs Unterschlupf angreifen Raus aus der Bratpfanne Die Mission auf dem Flugzeugfriedhof beenden Erster Schultag Die Missionen "Die alte Leier" und "Teamspieler" beenden (Veteran) Schwarzer Diamant Die Mission "Cliffhanger" beenden (Veteran) Der Zweck heiligt die Mittel Die Mission "Notfall" beenden (Veteran) Aussteiger Die Missionen "Wie in alten Zeiten" und "Endphase" beenden (Veteran) Grubenarbeiter Den Parcours in unter 30 Sekunden beenden (Mission: Die alte Leier) Geist C4 platzieren, ohne jemanden zu verletzten/zu alarmieren (Mission: Cliffhanger) Colonal Sanderson 7 Hühner in unter 10 Sekunden töten (Mission: Das Hornissennest) Mehr als 10 Gegner 10 Gegner mit einer Predator-Rakete töten Übertriebene Härte Einen Gegner mit einem Einsatzschild niederschlagen Klopf, klopf 4 Gegner mit 4 Schüssen in einem Zeitlupen-Vorstoß töten Manche mögen's heiß 6 Gegner hintereinander mit einer Thermalwaffe töten Zwei Vögel, ein Stein 2 Gegner mit einer Kugel töten Neue Wege 22 feindliche Aufklärungsdaten sammeln Mir entgeht nichts 45 feindliche Aufklärungsdaten sammeln Im Vorbeifahren 20 Gegner töten, während man ein Fahrzeug fährt Tiefer Fall 2 Gegner am Seil töten Desperado 5 Gegner hintereinander mit 5 verschiedenen Waffen/Aufsätzen ausschalten Schau mal, mit zwei Händen 10 Gegner hintereinander mit Akimbo-Waffen eliminieren Keine Ruhe für die Wachsamen Einen Gegner unbemerkt mit dem Messer ausschalten Dreier 3 Gegner mit einer Granate töten Ziel bestätigt Dem Honey Badger den Befehl erteilen, 80 Gegner zu töten (Mission: Exodus) Schutzengel Die Predator-Drohne darf nicht zerstört werden (Mission: Notfall) Vorauseilender Verfolgungswahn Shepard ausschalten Stiller Himmel Beide BTRs ohne Predator-Drohnen ausschalten (Mission: Wolverines) Claymord 11 Gegner mit Claymores töten (Mission: Lose Enden) Heiße Kartoffel Den Heli mit Splittergranaten zerstören (Mission: Der einzig schöne Tag) Clown in Ausbildung " Die U.S. Army Rangers haben keinen Platz für Clowns" Headbanger Einen Gegner mit dem Einschlagsschaden einer Granate am Kopf ausschalten

Silber

Name Beschreibung Für die Akten Kampagne beenden (beliebiger Schwierigkeitsgrad) Touristen Die Missionen "Zugriff" und "Das Hornissennest" beenden (Veteran) Roter Morgen Die Missionen "Wolverines" und "Exodus" beenden (Veteran) Gefangener 627 Die Missionen "Der einzig schöne Tag" und "Der Gulag" beenden (Veteran) Heimkehr Die Missionen "Auf eigene Verantwortung", "Zweite Sonne" und "Weißes Haus" beenden (Veteran) Dame schlägt Turm Die Missionen "Lose Enden" und "Der Feind meines Feindes" beenden (Veteran) Knopf nicht drücken Die rote Glocke in beiden Räumen läuten und den Angriff überleben Schüler übertrifft Lehrer Die BX-Zeit in der Mission "Die alte Leier" unterbieten Echtes Waffenspiel Mission 1 ohne Nachladen/Nahkampfangriffe abschließen Vogeljäger Mission " Auf eigene Verantwortung": 10 Helis mit dem Javelin-Werfer abschießen

Gold

Name Beschreibung Der Preis des Krieges Kampagne auf Söldner/Veteran beenden Unsterblich Alle Missionen ohne Tod und Laden eines Kontrollpunkts abschließen

Platin

Name Beschreibung Mehr hast du nicht drauf? Alle Trophäen erhalten

Sobald die Trophäen offiziell sind, werden wir den Artikel dementsprechend aktualisieren. Auch geben wir euch Bescheid, sobald das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht wurde.

Werdet ihr auf Trophäen-Jagd in MW2 gehen?