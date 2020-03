CoD: Modern Warfare 2 Remastered-Reveal-Datum angeblich geleakt

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered soll laut einem neuen Leak angeblich schon nächste Woche offiziell angekündigt werden. Die Gerüchte um eine Neuauflage des beliebten Teils sorgen schon seit geraumer Zeit für nervöse Fans. Spekulationen und angebliche Infos zum Remaser häufen sich zur Zeit.

CoD: Modern Warfare 2 Remastered wird angeblich nächste Woche enthüllt

Nicht mehr lange: Wenn dieser neue vermeintliche Leak Recht behält, soll Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered schon am 30. März vorgestellt werden. Die Gerüchte, Leaks und Mutmaßungen gibt es schon eine ganze Weile, jetzt könnte also vielleicht tatsächlich endlich die Enthüllung folgen (via ComicBook).

Hinter dem Gerücht steckt der bekannte Leaker Okami, der in der Vergangeheit durch verlässliche Vorabinformationen zu Modern Warfare und Warzon aufgefallen ist.

Besonders interessant: Mittlerweile ist der Twitter-Account nicht mehr aufrufbar und scheint gesperrt zu sein.

Kommt das Remaster? Es wirkt immer wahrscheinlicher. Zumindest sieht es ganz danach aus, als würden sich die Hinweise darauf immer weiter verdichten. Auch wenn es natürlich immer noch keine offizielle Ansage gibt und sich manche Leaks auch widersprechen.

Zum Beispiel in der Frage, ob jetzt der Multiplayer-Part dabei ist oder nicht. Der neueste Leak behauptet nämlich, dass lediglich die Singleplayer-Kampagne von CoD: MW 2 im neuen Remastered-Gewand erstrahlt und die Fans auf eine Neuaflage des Multiplayers verzichten müssen. Das wurde vorher bereits anders behauptet.

Das spricht dafür: Aktuell bekommt der Leak etwas Aufwind, da der Twitter-Account von Leaker Okami direkt offline genommen wurde. Das könnte darauf hindeuten, dass Activision Druck ausgeübt hat und dessen Sperrung veranlasst hat.

Vorsicht vor Gerüchten: Aktuell handelt es sich bei all dem lediglich um Spekulationen und Gerüchte, aber vielleicht wissen wir ja nächste Woche tatsächlich schon mehr. Wir haben bei Activision nachgehakt und um ein Statement gebeten,

Noch mehr Neuigkeiten gibt es auch rund um das Call of Duty 2020, das eventuell ein Black Ops-Reboot sein könnte, so wie es bei Modern Warfare von letztem Jahr der Fall war. Mehr aktuelle Infos zum Free to Play-Battle Royale Call of Duty: Warzone findet ihr hier.

Welchen CoD-Teil wünscht ihr euch als Reboot?