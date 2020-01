CoD MW-Fans haben gerade Angst vor Fortschritts-Verlust, aber keine Panik

Das neueste Call of Duty Modern Warfare-Update 1.13 brachte vor wenigen Tagen nicht nur die Armbrust und weitere viel gewünschte Neuerungen mit sich, sondern auch eine besorgniserregende Fehlermeldung, die viele wütende Twitter-Kommentare nach sich zog.

Was ist passiert? "Deine Daten sind beschädigt und können nicht ordnungsgemäß heruntergeladen werden. Du musst deinen Rang und deine Unlocks zurücksetzen, um fortzufahren", darunter die Antwort-Optionen "ja" und "nein".

So lautete der Inhalt der Nachricht, die etliche Spieler nach dem Rollout des letzten Updates bekamen. Und für Fans, die bereits hunderte Stunden in den Multiplayer des Shooters gesteckt haben, sind das natürlich alarmierende Neuigkeiten.

A 30gb update to essentially render the game unplayable. Thanks can’t wait to pay for data overages to download the 60gb fix pic.twitter.com/nS9lJlWpbc