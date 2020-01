CoD: Modern Warfare - Neues Update erfüllt die Wünsche vieler Spieler

Infinity Ward hat für den heutigen 22. Januar ein großes Update für den Shooter Call of Duty: Modern Warfare angekündigt.

Communications Manager Ashton Williams gab in einem Tweet einen ersten Ausblick auf ein paar der Inhalte aus dem Update. Und der dürfte viele Fans und Spieler des Shooters freuen, denn der Patch wird einige Neuerungen beinhalten, die von vielen gewünscht wurden.

Update tomorrow. Includes the new Crossbow weapon, available through a challenge. 5 additional loadout slots. Fix for player collision. Full patch notes coming tomorrow. ?