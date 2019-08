CoD: Modern Warfare - Leak deutet kostenlosen Battle Royale-Modus an

Einem bekannten Leaker nach soll Call of Duty: Modern Warfare im Frühjahr 2020 einen Battle Royale-Modus nachgeliefert bekommen. Allerdings sei hier kein kostenpflichtiger DLC geplant. Stattdessen wird der neue Modus angeblich kostenlos spielbar sein, das Hauptspiel soll dabei keine Voraussetzung sein.

Das Gerücht um diesen Stand-Alone-Modus kommt von LongSensation auf Twitter. Den Kanal kennt ihr vielleicht, denn hier wurde bereits korrekt vorausgesagt, dass 2019 ein Modern Warfare-Reboot veröffentlicht wird. Eine gewisse Glaubwürdigkeit hat die Quelle also, bestätigt ist das kostenlos Battle Royale aber trotzdem nicht.

Obwohl das Hauptspiel nicht benötigt wird, soll es trotzdem Verbindungen zu Modern Warfare geben. Details nennt der Leak nicht. Der Battle Royale-Modus wäre "separat herunterladbar".

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision.