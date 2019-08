CoD: Modern Warfare - Multiplayer-Alpha für PS4 angekündigt

Ihr könnt schon vor dem Release einen Blick auf den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare werfen, zumindest wenn ihr eine PS4 habt. Auf der gamescom wurde eine kurze Alpha-Phase für den Shooter angekündigt.

Open Alpha ab Freitag, 23. August

Während der Testphase könnt ihr den neuen 2 vs. 2 Modus Gunfight auf fünf Maps ausprobieren. Die Alpha gilt für alle, ihr müsst das Spiel also nicht vorbestellt haben. Ihr müsst auch gar nicht mehr lange warten, denn los geht es bereits am kommenden Wochenende.

Vom 23. bis 25. August erhaltet ihr die Möglichkeit Gunfight auszuprobieren. In diesem Modus müsst ihr euch in Duos miteinander messen. Alle Spieler haben die gleichen Waffen. Außerdem hat jeder pro Runde nur ein Leben. Die Maps fallen entsprechend klein aus.

Es ist noch nicht klar, ob ihr PS Plus benötigt, um an der Alpha teilzunehmen. Da es sich um einen Multiplayer-Modus handelt, solltet ihr aber lieber davon ausgehen. Alle weiteren Infos zum Multiplayer erfahrt ihr in unserer Übersicht.