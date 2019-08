CoD: Modern Warfare - Open Beta startet im September und hat Crossplay

Dass es eine Multiplayer-Beta für CoD: Modern Warfare geben würde, war schon länger bekannt, während der Gameplay-Premiere für den Mehrspieler-Modus haben Activision und Entwickler Infinity Ward nun aber endlich konkrete Daten verraten.

Vorteil für PS4-Spieler: Besitzer einer PS4 dürfen als erstes loslegen. Wer über einen Early Access-Zugang verfügt (u.a. über eine Vorbestellung), kann bereits am 12. und 13. September starten. Die Open Beta auf der PS4 startet dann am 14. und läuft bis zum 16. September.

Spieler auf Xbox One und PC müssen sich etwas länger gedulden. Auf diesen Systemen beginnt der Early-Access-Zugang am 19. September, für alle anderen startet die Open Beta dann am 21. September.

Crossplay möglich: Zwischen dem 21. und 23. September darf dann auf allen drei Systemen gezockt werden. Sogar untereinander. Denn Modern Warfare bietet Crossplay. Ihr könnt als Konsolenspieler also auch gegen PC-Spieler antreten.

CoD: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.