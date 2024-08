CoD-Remaster wird wegen heißerwarteter Mod zum Fan-Liebling auf Steam, aber drei Stunden vor Release zieht Activision den Stecker

Activision verbietet in letzter Minute eine Mod für ein Spiel von 2016.

Schon seit Tagen kletterte Call of Duty Modern Warfare Remastered in den Steam-Charts nach oben. Grund dafür ist eine umfangreiche Mod, die eigentlich am 15. August veröffentlicht werden sollte. Drei Stunden vor dem Release wurde ihr aber von Activision der Stecker gezogen. Die Spieler*innen sind entsprechend bedient.

CoD Modern Warfare 2 Remastered bleibt ein Wunschtraum

Um welche Mod geht es? Die H2M Multiplayer-Mod war ein Projekt von CoD-Fans, die Inhalte aus dem originalen Call of Duty Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 in das 2016 veröffentlichte Call of Duty Modern Warfare Remastered, also die aufpolierte Version des allerersten MW-Ablegers, bringen sollte.

Geplant waren über 50 Karten, jede Menge Aufsätze und Lackierungen sowie ein komplettes Fortschrittssystem. Quasi ein Mix aus Modern Warfare Remastered und MW2.

Modern Warfare 2 ist für viele Fans bis heute eines der besten Call of Dutys und die Vorfreude auf die alten Maps und Waffen war offenbar groß. In den letzten Tagen waren die täglich aktiven Spieler*innen auf Steam auf den höchsten Stand seit dem Releasemonat geklettert.

Daraus wird jetzt allerdings nichts. Wie das Team hinter der Mod am 15. August nur drei Stunden vor dem geplanten Release auf der Plattform X mitteilte, werden die Arbeiten am Projekt mit sofortiger Wirkung eingestellt. Grund dafür ist eine Unterlassungsanordnung von Activision:

Hier die deutsche Übersetzung des Posts:

"Heute haben unsere Teammitglieder eine Unterlassungsanordnung im Namen von Activision Publishing im Zusammenhang mit dem H2M-Mod-Projekt erhalten. Wir halten uns an diese Anordnung und stellen den Betrieb sofort und dauerhaft ein."

Auch wenn es die Modern Warfare-Mod nicht geben wird, ist mit Black Ops 6 bald zumindest für offiziellen Nachschub gesorgt:

2:11 Black Ops 6: Das erste Gameplay zum neuen Call of Duty ist da - Releasetermin bekannt

So reagieren die Fans: In den Steam-Reviews machen die Spieler*innen ihrem Ärger Luft. Die kürzlichen Rezensionen stehen bei "Äußerst negativ".

Kritisiert wird dabei vor allem, dass Activision die Arbeit des Teams jahrelang stillschweigend geduldet hat, nur um dann kurz vor dem Launch dazwischenzugrätschen. Die vielen Stunden und Anstrengungen der freiwilligen Entwickler*innen sind dadurch verschenkt.

Was sagt ihr zu dem Vorgehen von Activision? Schützen sie damit nur ihre Marke oder geht es wie so oft in erster Linie um Geld?