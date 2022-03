Kommt CoD tatsächlich auf die Switch? Erstes Spiel steht wohl schon fest

Während Activision auf der Wii U noch das ein oder andere Call of Duty veröffentlicht hat, setzt das Franchise die Nintendo Switch bisher aus. Dabei würde die erfolgreichste Shooter-Reihe auf der momentan erfolgreichsten Konsole mit Sicherheit einiges an Geld in die Kassen spülen. Kein Wunder also, dass Microsoft nach Bekanntgabe der Übernahmeabsichten von Activision-Blizzard den Wunsch geäußert hat, CoD auch für Nintendos Plattform bringen zu wollen. Jetzt scheint es sogar schon einen konkreten Kandidaten zu geben.

Modern Warfare kommt angeblich für die Switch

Die neuesten CoD-Ableger wird es natürlich nicht mal eben so für die Switch geben – dafür ist die Konsole einfach zu schwach, wenn wir Cloud-Versionen mal ausklammern. Stattdessen soll es eine Neuauflage werden: Call of Duty: Modern Warfare Remastered, das 2016 für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kam. Nicht zu verwechseln mit Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Wer sagt das? Die Informationen stammen von dem in der CoD-Community bekannten Leaker RalphsValve. Laut dem Insider soll Modern Warfare Remastered der erste Ableger des Franchise für die Switch werden. Ob weitere folgen, dürfte wohl vom Erfolg des Ports abhängen.

Hier seht ihr den Trailer zu Modern Warfare Remastered:

Mehr Neuauflagen erwartet: Die Switch könnte regelmäßig von Remakes oder Remastern alter CoD-Teile profitieren, von denen es in Zukunft noch mehr geben könnte. Warum? Weil es gut sein könnte, dass CoD ab 2023 nicht mehr in jedem Jahr einen brandneuen Teil bekommt. Die Lücken, die in diesem Fall entstehen würden, könnten dann mit den kleineren Projekten gefüllt werden.

CoD bleibt vorerst Multiplattform

Während Spiele wie Starfield Konsolen-exklusiv für die Xbox Series X/S erscheinen, plant Microsoft CoD wohl bis auf Weiteres als Multiplattform-Marke. Die nächsten drei Ableger müssen laut Vertrag ohnehin noch für die Playstation erscheinen, doch auch im Anschluss könnte es so weiter gehen. CoD bringt Jahr für Jahr einfach zu viel Geld ein, als dass Microsoft die Spiele nicht für möglichst viele Plattformen veröffentlichen möchte.

