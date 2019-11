CoD Modern Warfare-Fans sind von dieser Waffe gerade richtig genervt

Seit dem 25. Oktober ist Call of Duty: Modern Warfare erhältlich und etliche Spieler sind bereits in der Solo-Kampagne und dem Multiplayer-Modus unterwegs. Und wie eigentlich bei fast jedem Call of Duty wird auch in diesem Jahr bereits fleißig über besonders starke und eher schwächere Waffen diskutiert.

Eine spezielle Waffe steht aktuell besonders in der Kritik: Die 725 Shotgun. Viele Spieler sind von der Schrotflinte genervt.

Warum? Das hängt mit den Eigenschaften der Knarre zusammen. Die Shotgun ist nämlich nicht nur - wie für diese Waffenklasse üblich - stark im Nahkampf, sondern lässt den Gegnern auch auf Distanz kaum eine Chance, wie das Video unten beweist.

Auf Twitter und in Reddit-Foren beschweren sich etliche Spieler über die "Sniper-Shotgun", viele halten gar die komplette Shotgun-Waffenklasse für zu stark.

Möglicher Nerf in Zukunft

Entwickler Infinity Ward dürfte sich das Feedback genau ansehen und dann entscheiden, ob die Shotgun(s) in einem der nächsten Update generft werden. Insbesondere die 725 hätte es wohl verdient.

Allgemeiner Konsens unter Modern Warfare-Spielern scheint zudem zu sein, dass die M4A1 eine der besten Waffen - wenn nicht sogar die beste - im Spiel ist. In unserem Special zeigen wir euch 3 Setups für die M4A1 für unterschiedliche Spielertypen.

Findet ihr die 725 Shotgun auch zu stark?