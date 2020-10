CoD: Modern Warfare - PS4-exklusiver Modus jetzt auch auf Xbox spielbar

Als Call of Duty: Modern Warfare vor einem Jahr erschien, hatte die PS4-Version dank einer Partnerschaft von Sony und Activision einige exklusive Inhalte, darunter einen komplett neuen Modus. Während die meisten der Inhalte über die Zeit auch für Xbox One und den PC erschienen, blieb der Modus PS4-exklusiv. Bis jetzt.

Denn ein Jahr nach dem Release des Shooters ist die PS4-Exklusivität für den Modus "Spec Ops"-Survival abgelaufen, was bedeutet, dass nun auch Xbox One- und PC-Spieler*innen in dieser Spielvariante in den Kampf ziehen können.

Was ist Spec Ops-Survival?

Bei Spec Ops Survival handelt es sich um eine CoD-Horde-Variante. Das Prinzip ist dementsprechend mit dem ähnlicher Modi vergleichbar. Alleine oder in einem Team von bis zu vier Spielern müsst ihr möglichst lange gegen immer stärker werdende Gegnerwellen antreten und überleben.

Die Exklusivität war auf einer State of Play im September 2019 bekannt gegeben worden und kam bei vielen Nicht-PS4-Zockern gar nicht gut an.

42 0 Mehr zum Thema Call of Duty: Modern Warfare - Survival-Modus ist PS4-exklusiv, ein ganzes Jahr lang

Schon damals wurden die Fans damit beschwichtigt, dass es sich bei Survival um "1 Prozent" des Spiels handeln würde. Letztendlich ging der Modus zwischen Solo-Kampagne und Multiplayer ohnehin etwas unter, Anfang 2020 folgte dann mit Warzone die derzeit beliebteste CoD-Variante.

Wir wissen also nicht genau, ob viele Xbox One-Spieler*innen noch auf den Survival-Modus gewartet haben, aber immerhin: Er ist jetzt da.

Kramt ihr Modern Warfare noch mal raus, um Survival zu spielen?