CoD MW 3: Multiplayer, Zombie oder Kampagne - Welcher Modus ist euer Favorit?

Auf welchem MW 3-Modus liegt euer Fokus?

Am 10. November erscheint mit Modern Warfare 3 der dritte Teil der Reboot-Trilogie auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Mal abgesehen vom Kampagnen-Early Access für Vorbesteller*innen, können wir dann alle Modi spielen, die der Ego-Shooter zu bieten hat: Multiplayer, Zombie-Modus und die bereits erwähnte Singleplayer-Kampagne.

Aber worauf legt ihr den Fokus? Warum spielt ihr Modern Warfare 3 hauptsächlich? Welcher Modi ist der, der euch an dem Spiel am meisten reizt und weshalb ihr es kauft?

Stimmt in der Umfrage mit ab und lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, für welchen Modi ihr am meisten brennt und warum.

Die 3 Modi von CoD Modern Warfare 3

Zombie-Modus

4:20 Call of Duty Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zum Zombie-Modus sieht fantastisch aus

In Modern Warfare 3 kehren die Zombies wieder zurück, allerdings viel zahlreicher und in großen Open World-Gebieten. Während wir uns den Untoten als auch menschlichen Gegnern stellen, erleben wir mit 'Operation Deadbolt' auch eine Geschichte, in der unter anderem Soap und Kate Laswell vorkommen.

Mehr zum Zombie-Modus lest ihr hier:

Kampagne

1:48 Modern Warfare 3-Trailer enthüllt einen alten Bösewicht-Bekannten

Die Kampagne liefert wie auch schon die Vorgänger eine filmisch inszenierte Singleplayer-Erfahrung von wenige Spielstunden. Die Task Force 141 rund um Captain Price und Ghost bekommt es in der Story mit den russischen Ultranationalisten zu tun, die von Makarov angeführt werden. Gewürzt wird das Ganze durch offene Kampfmissionen.

Aber auch wenn die Kampagnen des originalen Modern Warfare 3 als auch des neu aufgelegten Modern Warfare 2 überzeugen konnten, sieht die Sache im neuen Teil leider anders aus, wie sich in unserem Test zeigte:

Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 3-Kampagne im Test: Ein Tiefpunkt für die Serie von Tobias Veltin

Multiplayer

Der Multiplayer bietet uns wie gehabt mehrere Modi, Maps, Waffen, Battle Passes und liefert durch Seasons fortlaufend Nachschub.

Neben Klassiker wie Team-Deathmatch und Abschuss Bestätigt (beide 6v6) können wir uns auch im 32v32-Modus Bodenkrieg austoben. Bei den Maps sind zahlreiche Lieblinge als Neuauflage aus Modern Warfare 2 dabei.

Danke für's Mitmachen!