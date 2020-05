CoD MW & Warzone feiern Ende von Season 3 mit Doppel-XP-Wochenende

Call of Duty-Fans bekommen am Wochenende noch einmal die Gelegenheit, sich gebührend von Season 3 zu verabschieden. Wer in Modern Warfare und Warzone nochmal ordentlich hochleveln will, bevor Season 4 nächste Woche startet, bekommt mit dem Doppel-XP-Event die ideale Gelegenheit dazu: Los geht es morgen und ihr habt dann bis Montagabend Zeit.

Doppel-XP-Wochenende in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone vor Season 4

Season 4 steht vor der Tür: In einem Story-Trailer wurde jetzt nicht nur das Startdatum für Season 4 verraten, sondern auch Captain Price gezeigt und vielleicht sogar schon eine neue Map angeteast. Hier findet ihr alle Infos dazu.

Wann geht's los? Season 4 in CoD Warzone und Modern Warfare startet nächste Woche Mittwoch, also am 3. Juni.

Vorher noch schnell hochleveln? Die dritte Saison in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone war verhältnismäßig kurz. Aber keine Sorge: Wer noch sämtliche Herausforderungen freischalten und das höchste Battle Pass-Level erreichen will, bekommt jetzt eine gute Gelegenheit dazu.

Season 3 verabschiedet sich nämlich mit einem Doppel-XP-Wochenende, das genau denjenigen sehr gelegen kommen dürfte, die noch ein paar Stufen aufsteigen und sich das Season 3-Emblem sichern wollen. Die passende Playlist gibt es ebenfalls dazu:

Das sind die Eckdaten:

Los geht das Doppel-XP-Wochenende am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr

Zu Ende geht das Doppel-XP-Event am Montag, 1. Juni um 19 Uhr

Das steckt drin: Dieses letzte Wochenende liefert euch doppelten Fortschritt in allen Kategorien.

Doppelte Erfahrungspunkte

Doppelte Waffen-XP

Doppelter Battle Pass-Fortschritt

Ihr könnt jetzt übrigens auch In Game-Boni einheimsen, indem ihr den Profis beim Modern Warfare-Spielen zuseht. Die Call of Duty-League hat ein neues Rewards-System eingeführt. Das belohnt euch fürs Zuschauen bei Turnieren und Profi-Matches, alle Infos dazu findet ihr hier.

Seid ihr mit dem Season 3-Battle Pass schon durch oder grindet ihr am Wochenende doppelte XP?