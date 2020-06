Season 4 ist endlich da! Alle Call of Duty-Fans, die sehnsüchtig auf Neuerungen in Warzone und Modern Warfare gewartet haben, können jetzt loslegen. Zumindest mit dem Download: Der ist jetzt seit 8 Uhr morgens online, allerdings auch wieder ganz schön groß. Während ihr das Season 4-Update herunterladet, könnt ihr euch schon mal die Patch Notes durchlesen, die sind nämlich ebenfalls sehr umfangreich.

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone Season 4 – so groß ist der Download

Wieder riesige Downloads: Haltet euch fest und räumt schon mal die Festplatte auf. Auch dieses Update für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone fällt wieder einmal riesig aus und sorgt dafür, dass das Spiel eines der allergrößten bleibt.

So viel müsst ihr downloaden:

PS4: 32,5 GB

Xbox One: 44,3 GB

PC (MW&WZ-Spieler): 45 GB

PC (nur Warzone): 39.6 GB

Auf der Platte kleiner: Auf der offiziellen Webseite von Infinity Ward heißt es, dass einige Assets komprimiert werden, um weniger Platz einzunehmen. Nach dem Download sollen die zusätzlichen Inhalte nur noch 4 GB auf den Konsolen-Festplatten einnehmen.

Patch Notes: Season 4 bringt Warzone-Events, neuen Modus & mehr

Warzone In-Match-Events: Die Patch Notes (via Infinity Ward) zu Season 4 von Call of Duty: Warzone enthalten unter anderem eine wirklich große Neuerung für den Battle Royale-Ableger. In Zukunft können in jedem Match zufällige Events stattfinden, die alles nochmal auf den Kopf stellen können.

Sie finden immer in der Mitte des Matches statt (nach dem ersten Drop Kit und vor der Schließung des Gulags). In einer Runde kann immer nur eines der drei Events stattfinden, die in der Regel ohne Vorwarnung passieren.

Es gibt 3 verschiedene Events:

Jailbreak: Alle, die in einem Match bereits ausgeschieden sind, kehren ins Spiel zurück. Egal, ob ihr gerade im Gulag wartet oder nur noch zuschaut. Dieses Event wird eine Minute vorher angekündigt

Alle, die in einem Match bereits ausgeschieden sind, kehren ins Spiel zurück. Egal, ob ihr gerade im Gulag wartet oder nur noch zuschaut. Dieses Event wird eine Minute vorher angekündigt Fire Sale: Für 60 Sekunden gibt es an den Buying Stations massive Rabatte bis zu 80 % und manchmal auch Items komplett umsonst. Loadout Drops werden nicht billiger

Für 60 Sekunden gibt es an den Buying Stations massive Rabatte bis zu 80 % und manchmal auch Items komplett umsonst. Loadout Drops werden nicht billiger Supply Choppers: Ein Hubschrauber taucht auf, der zwar nicht auf euch schießt, aber abgeschossen werden kann. Geht er down, regnet es haufenweise Loot: Mindestens 3 UAVs, 2 Rüstungsboxen, 1 Gasmaske, 1 Munitionsbox, 1 Granatwerfer und jede Menge Cash

Neuer Warzone-Auftrag: Dieser spezielle, seltene Auftrag bringt euch einen permanenten Waffen-Bauplan ein. Dieser neue Contract heißt Contraband und taucht eventuell auf, wenn ihr einen anderen Auftrag abgeschlossen habt.

Ihr müsst einen Koffer mit Schmuggelware finden und den an eine bestimmte Stelle bringen. Dort kann ein Helikopter gerufen werden, der die heiße Ware abholt. Ihr ahnt es schon: Andere Spieler können euch dazwischen funken.

Duos & 50v50-Modus: Warzone bekommt nicht nur endlich den lang ersehnten Duos-Modus. Auch ein komplett neuer Modus namens Warzone Rumble steht mit Season 4 ab sofort zur Verfügung. Der lässt zwei Teams von jeweils 50 Spielern gegeneinander antreten.

So läuft Warzone Rumble:

2 Teams von jeweils 50 Spielern

An verschiedenen, begrenzten Locations in Verdansk

Ihr spielt mit eigenen Custom Loadouts

Es gibt Vehikel

Schnelle Respawns sind ebenfalls mit an Bord

Modern Warfare

Barakett Promenade wurde zu Ground War hinzugefügt

Trench Mosh Pit (2v2)

Scrapyard 24/7

Blueprint Gunfight

Warzone

Quads

Trios

Duos

Solos

Blood Money

Warzone Rumble

Die vollständigen Patch Notes zu Season 4 auf Englisch

GENERAL FIXES

Fix for some players not receiving their Season 3 emblem

Fixes to help reduce players encountering Error Code 13-71. If you still experience this after today's update, please reach out to Activision Customer Support

Fix for a bug where the Ghost Perk was not hiding players from the Heartbeat Sensor when viewing the Killcam

Fixed an issue where some players were unable to activate a Nuke after getting the appropriate number of kills

Fix for a bug where the 4th Operator Mission for Talon, "Complete 2 Warzone Plunder Matches" was not tracking as intended

Fix for an issue where some players could find long wait times when attempting to load into Ground War matches

Fix for a bug where neutral Hardpoints were appearing yellow instead of grey

Various exploit fixes across multiple maps

Fix for the Officer Challenge, "Get 20 kill while crouched" not tracking properly for some players

Fixed a bug where the white health regen was triggering on downing other players even if Quick Fix wasn't equipped

Fix for an exploit where players could sometimes call in duplicate UAVs

Added new weapon perks to the Specialist Bonus (the bonus earned after getting 8 kills while specialist is active): Frangible-Disabling, Frangible-Wounding, Mo'Money, Recon, Heavy Hitter, FMJ, Presence of Mind

Fixed a bug where players were unable to perform executions when on some elevated surfaces

Fixes to help prevent an issue where players were able to move before the match countdown timer completed

Fixes to help prevent against black graphical corruption issues some players were seeing

Fix for the "For the Cause" grip tape not appearing properly on the base M4

Improved stability fixes for PC

Fixes to help prevent issues with voice chat

WEAPONS

Lowered ammo count for reload warning on belt fed LMG

Fixed bug with HDR and Sleight of Hand where reloading would not give ammo to the player

WARZONE

Loot Update: New weapons and updated Blueprints! Be on the lookout for the Fennec, CR-56 Amax, Renetti, and more!

Fixed a bug where the Recon Contract could spawn inside an Ammo Supply cache, making it unusable

After completing the Contraband Mission and calling in the extract helicopter, players could shoot the helicopter without receiving hitmarkers and the helicopter would remain on screen indefinitely

Fixed a bug where players were able to drop their weapon in the Gulag

Fix for an exploit where players were able to duplicate Self Revive kits

SPECIAL OPERATIONS

Fix for a bug where a player was stuck in 3rd person gameplay

Daily Challenges are now displayed alongside Multiplayer and Warzone challenges

Fixed an issue where unlocking an Operator skin in Co-Op would not unlock the base skin for that Operator as well

Fixed a bug where the game would not end correctly if the last player alive used Team Revive immediately before dying

SPECIAL OPERATIONS: SURVIVAL

Fix for being able to duplicate the Juggernaut Suit Munition minigun

Fix for rare instances of waves not ending properly

Fixed an exploit on St. Petrograd where players could fully hide from soldiers behind a bar

Wir werden im Laufe des Tages auf Gamepro.de noch mehr zu Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone berichten. Sobald wir noch mehr wissen, aktualisieren wir auch diesen Artikel.

Was sagt ihr zu den Neuerungen in Season 4? Wurden eure Erwartungen und Hoffnungen erfüllt?