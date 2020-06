CoD MW & Warzone: So spart ihr Speicherplatz & löscht einzelne Teile

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone sind gemeinsam so ziemlich das Größte, was ihr derezit an Spielen installieren könnt. Mit seinen rund 200 GB stellt der Shooter sogar Brocken wie Red Dead Redemption 2 in den Schatten. Glücklicherweise besteht aber die Möglichkeit, einzelne Teile des Spiels zu deinstallieren, die ihr nicht mehr spielt. Ihr könnt also zum Beispiel die Story-Kampagne von der Festplatte werfen, wenn ihr eh nur noch den Multiplayer zockt.

CoD Modern Warfare: Ihr könnt einzelne Teile löschen, um Platz zu sparen

Einzelteile löschen: Ihr benötigt einige Parts der installierten Dateien nur für bestimmte Modi wie zum Beispiel für die Kampagne oder den Special Ops-Modus. Es gibt in Call of Duty: Modern Warfare also eine ganze Menge an einzelnen Teilen, die sich unabhängig voneinander löschen lassen.

Das sind die Parts, die ihr laut der offiziellen Support-Seite von Activision deinstallieren könnt:

Data Pack 1 (braucht ihr für Kampagne, Multiplayer & Spec Ops)

(braucht ihr für Kampagne, Multiplayer & Spec Ops) Campaign Pack 1 (nur auf Xbox One, wird für Kampagne benötigt)

(nur auf Xbox One, wird für Kampagne benötigt) Campaign Pack 2 (nur auf der Xbox One, wird für Kampagne benötigt)

(nur auf der Xbox One, wird für Kampagne benötigt) Multiplayer Pack (nur auf Xbox One, wird für Multiplayer benötigt)

(nur auf Xbox One, wird für Multiplayer benötigt) Multiplayer Pack 2 (braucht ihr für den Multiplayer)

(braucht ihr für den Multiplayer) Special Ops Pack (wird benötigt, um Special Ops zu spielen)

(wird benötigt, um Special Ops zu spielen) Special Ops Pack 2 (wird benötigt, um Special Ops zu spielen)

(wird benötigt, um Special Ops zu spielen) Survival Pack (nur auf PS4, braucht ihr für Special Ops Survival)

Dass die Downloads und der Festplattenplatz von Warzone und Modern Warfare so riesig sind, sorgt für frustrierte Spieler. Zusätzlich gibt es auch immer wieder Probleme mit den Downloads. Aber die Macher arbeiten an neuen Kompressionstechniken, um die Lage zu verbessern:

8 0 Mehr zum Thema CoD MW & Warzone-Fans klagen über wahnwitzigen 84 GB-Download

Call of Duty Modern Warfare ist riesig, aber es geht auch kleiner: So funktioniert's

Wenn ihr einzelne Teile der Installation von Modern Warfare runterschmeißen wollt, könnt ihr das folgendermaßen machen:

Startet Call of Duty: Modern Warfare

Geht im Hauptmenü auf die Optionen

Wechselt dort zum General/Allgemein-Tab

Scrollt ganz nach unten zu Spiel-Installationen

Wählt aus der Liste aus, was ihr deinstallieren wollt

Geht auf "deinstallieren" und bestätigt das

Kein Zurück? Doch: Wenn ihr wollt, könnt ihr die einzelnen Teile selbstverständlich auch nach der Deinstallataion erneut herunterladen. Das funktioniert dann über den Store eurer jeweiligen Plattform.

Wie groß ist eure MW-Installation aktuell? Welche Parts hab ihr deinstalliert?