Neue PS Plus-Goodies: Auf PlayStation bekommt ihr für CoD kostenlose Skins, Waffen und mehr geschenkt

Es gibt wieder exklusive Inhalte mit PS Plus.

Wenn ihr Sonys Aboservice PS Plus abonniert habt, bekommt ihr in regelmäßigen Abständen neue Spiele für eure Bibliothek spendiert. Hin und wieder gibt es aber auch zusätzliche Goodies. So jetzt auch wieder für Call of Duty Modern Warfare 2, wo ihr euch ein exklusives Combat Pack schnappen könnt, das es sonst nicht im Spiel gibt.

Diese Gratis-Goodies gibt's für MW2 und Warzone 2

Wenn ihr CoD MW2 spielt, stehen die Chancen gut, dass ihr ohnehin PS Plus besitzt. Entsprechend lohnt es sich natürlich auch, sich das neue "Hydro"-Kampfpaket für MW2 und Warzone zu holen, mit dem der Start von Season 4 gefeiert werden soll. Das steckt im Paket drin:

Operator-Skin für Oni

2x Waffenbaupläne

Talisman

Sticker

Visitenkarte

Emblem

Der Oni-Operator ist exklusiv auf PlayStation verfügbar. Wenn ihr ihn bislang noch nicht besitzt, könnt ihr ihn also mit der neuen Skin bekommen. Falls ihr kein PS Plus habt, müsst ihr auf das Paket übrigens komplett verzichten, das gibt es nämlich nur für Abonnent*innen. Der günstigste Essential-Tier reicht hier aber aus.

Was es sonst diesen Monat mit PS Plus gibt und wann die neuen Spiele für den nächsten Monat angekündigt werden, lest ihr hier:

Wie lange ist das Call of Duty-Paket verfügbar?

Offiziell gibt es kein Ablaufdatum für die neuen Gratis-Inhalte, ihr könnt sie einfach ab sofort aus dem Store runterladen. Wie Sony aber anmerkt, läuft der Deal, mit dem ihr Bonus-Inhalte bekommt, die es auf anderen Plattformen nicht gibt, noch bis zum 27. Oktober 2023. Gut möglich also, dass die exklusiven Pakete dann aus dem Store verschwinden oder zum Kauf verfügbar sein werden.

Schnappt ihr euch solche kleineren PS Plus-Inhalte?