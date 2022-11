CoD Modern Warfare 2: So schaltet ihr alle 25 Operator frei

Call of Duty Modern Warfare 2 lässt euch in die Rolle von insgesamt 25 Operator schlüpfen. Jedoch müsst ihr diese Charaktere für den Multiplayer erst einmal freischalten. Was ihr dafür machen müsst und welche Operator es überhaupt gibt, verraten wir euch in diesem Guide.

Hier könnt ihr schnell zu der Fraktion springen, dessen Operator ihr freischalten wollt:

Zum Start des Spiels habt ihr zudem einen Operator pro Seite direkt freigeschaltet. Dabei handelt es sich um den generischen Mil-Sim-Charakter, der einfach nur einen normalen Soldaten darstellt. Alle anderen müsst ihr durch spezielle Aufgaben in den drei Modi oder durch den Kauf der Vault Edition freischalten.

So schaltet ihr alle Specgru-Operator frei

Insgesamt stehen euch neben dem generischen Charakter derzeit zwölf weitere Operator für die Specgru-Fraktion zur Verfügung. Darunter auch einige bekannte Gesichter aus der Kampagne, wie Price, Ghost, Farah und Soap.

Operator So schaltet ihr den Operator frei Farah Kauft die Modern Warfare 2 Vault Edition. Ghost Kauft die Modern Warfare 2 Vault Edition. Price Kauft die Modern Warfare 2 Vault Edition. Soap Kauft die Modern Warfare 2 Vault Edition. Chuy Schließt die Mission "Kartellschutz" in der Kampagne ab. Gromsko Schließt die Koop-Mission "Unauffällig" ab. Gus Erreicht fünf Unterstützungen in einem Multiplayer-Match. Kleo Erreicht einen Abschuss mit einem tödlichen Equipment. Luna Schließt die Koop-Mission "Verteidiger: Mount Zaya" ab. Nova Schließt die Mission "Gewalt und Timing" ab. Reyes Schließt die Mission "Gefängnisausbruch" ab. Zimo Erreicht einen Abschuss mit eurer Zweitwaffe.

So schaltet ihr alle Kortac-Operator frei

Insgesamt stehen euch neben dem generischen Charakter derzeit elf weitere Operator für die Kortac-Fraktion zur Verfügung. Am ehesten bekannt könnten Warzone-Fans Roze sein. Sie wurde damals zum Spiel mit einem komplett schwarzen Outfit hinzugefügt, das für viel Aufregung sorgte. Dieses Mal hat sie diesen Anzug aber gegen eine normale Ausrüstung ausgetauscht, die nicht ganz so unfair daherkommt.

Operator So schaltet ihr den Operator frei Aksel Erreicht 20 Abschüsse in einem Multiplayer-Match. Calisto Erreicht fünf Headshots in einem Multiplayer-Match. Conor Erreicht fünf Hüftfeuer-Abschüsse in einem Multiplayer-Match. Fender Erreicht zwei Raketenwerfer-Abschüsse in einem Multiplayer-Match. Horangi Erreicht fünf Kingslayer-Abschüsse in einem Multiplayer-Match. Hutch Schließt die Mission "Countdown" in der Kampagne ab. Konig Führt einen Finisher aus. Oni Vorbesteller-Boni exklusiv für PlayStation. Roze Erreicht einen Point Blank-Abschuss. Stiletto Erreicht zwei Rache-Abschüsse in einem Multiplayer-Match. Zero Schließt die Koop-Mission "Sperrgebiet" ab.

Das sind alle Operator, die es derzeit im Spiel gibt (Stand: 01. November 2022). Sobald die erste Season zusammen mit Warzone 2.0 am 16. November startet, sollte es neben neuen Figuren auch erste Skins geben, die ihr für beide Spiele kaufen könnt.

