CoD Warzone Season 2 Reloaded startet und bringt Rebirth Island-Veränderung

CoD-Fans hatten schon so einigen Ärger mit der zweiten Season von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard. Aufgrund der vielen Fehler im Spiel wurde diese nämlich auf den 14. Februar verschoben. Knapp einen Monat nach dem Start kommt nun eine kleine Entschuldigung in der Form eines riesigen Mid-Season-Updates mit großen Änderungen. (via Raven Software)

Rebirth Island wird zu Rebirth Island Reinforced

Die größte Änderung dürfte vor allem Fans der etwas kleineren Battle Royale-Map in Warzone freuen. Denn seit dem Launch im Dezember 2020 bekommt Rebirth Island zum ersten Mal ein Update und wird so zu Rebirth Island Reinforced.

Das sind die neuen Orte: Wie so oft bei einer Map-Veränderung in Warzone werden einige Orte hinzugefügt oder zumindest angepasst. Hier der Überblick für das, was euch Neues erwartet:

Spezielles Event zum Launch: Passend zu der Überarbeitung der Map gibt es auch ein eigenes Event. Dieses ist zum Teil von der Community beeinflussbar und wer daran teilgenommen hat, bekommt je nach Kill-Ergebnis aller Spielerinnen und Spieler am Ende Erfahrungspunkte sowie die Möglichkeit, eine besondere Waffenstation auf der Insel zu nutzen. Daneben gibt es auch noch unter anderem legendäre Blueprints abzustauben.

Weitere Neuerungen in Season 2 Reloaded im Überblick:

Vanguard Royale und die normale Battle Royale-Erfahrung werden verschmolzen.

Die Standardlebenspunkte wurden von 100 auf 150 erhöht.

Neue Waffe Armaguerra 43 SMG ist endlich im Spiel dabei.

Neuer Operator Gustavo Dos Santos

Alle Verbesserungen lest ihr in den offiziellen Patch-Notes.

Wie groß ist der Patch? Das Update für Call of Duty Warzone Season 2 Reloaded ist ab sofort verfügbar und kann jetzt heruntergeladen werden. Dieses Mal sollte der Download auch nicht allzu lange dauern. Denn auf den Konsolen werdet ihr insgesamt 9 GB Platz auf eurer Festplatte haben müssen. Behaltet das also im Hinterkopf, falls ihr heute in das Mid-Season-Update starten wollt.

Werdet ihr euch auf die neue Rebirth Island stürzen?