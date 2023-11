Guten Flug! CoD MW3 & Warzone schneidet Cheatern bald die Fallschirme ab

Klemmt die Waffe? Vielleicht ist das ja die nächste Anti-Cheat-Maßnahme in Call of Duty.

Wer schon mal ausführlich ein Call of Duty-Spiel im Multiplayer gezockt hat, hat garantiert schon mindestens einmal Bekanntschaft mit Cheater*innen gemacht. Nach wie vor turnen etliche dieser Menschen, die sich spezieller Tools bedienen, um unfaire Vorteile in den Matches zu bekommen, in den Shootern herum und verderben vielen "normalen" Spieler*innen ordentlich den Spaß.

Die CoD-Studios wissen das und haben deshalb eine eigene Anti-Cheat-Initiative gegründet, welche unter dem Überbegriff "Team Ricochet" diverse Maßnahmen gegen die Störenfriede entwickelt. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das Team neue Updates dazu und das neueste ist jetzt erschienen.

Jetzt mit Machine Learning

Eine wichtige Verbesserung: Team Ricochet setzt jetzt auch bei der verwendeten Anti-Cheat-Technologie auf maschinelles Lernen, was unter anderem hilft, Schummel-Verhaltensweisen besser zu erkennen und vorherzusehen, Cheater-Konten sollen so zukünftig noch effektiver herausgefiltert werden können.

Wie schon andere Ricochet-Updates verdeutlicht haben, geht es Team neben der Bestrafung, also dem Bann von Cheater*innen aber auch um Datenanalyse.

Deswegen werden als Schummler*innen erkannte Personen oft nicht direkt gekickt, sondern über sogenannte "Mitigation" im Spiel gehalten, um entsprechende Daten zu sammeln.

2:03 Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Hohe Sprünge, tiefe Stürze

In der Vergangenheit wurden dafür unter anderem Fake-Gegner eingesetzt, jetzt kommt eine weitere interessante Neuerung hinzu, die das Team "Splat" nennt. Das schneidet enttarnten Cheater*innen im Spiel zufällig die Fallschirme ab, der anschließende Sturz sorgt dann natürlich für einen Bildschirmtod. Wer schummelt, muss zukünftig in Modern Warfare 3 und auch Warzone also mit einer bösen Überraschung in der Luft rechnen.

Eine andere Methode ist die kurzfristige Anpassung der Bewegungsgeschwindigkeit. Was eher wie ein positiver Cheat klingt, wird bei Team Ricochet aber unter anderem dafür eingesetzt, kleine Sprünge zu gigantischen Hüpfern werden zu lassen, die dann wiederum in einem tödlichen Absturz enden.

Das komplette Anti-Cheat-Update könnt ihr euch auf dem offiziellen Call of Duty-Blog durchlesen.

Die genannten Methoden werden nach und nach in Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone eingeführt. MW3 erscheint am 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC, Vorbesteller*innen des Shooters konnten die Kampagne bereits acht Tage vor dem offiziellen Launch spielen.

Wie findet ihr die vorgestellten Anti-Cheat-Maßnahmen?