CoD Black Ops Cold War: Die neue Zombies-Map ist endlich da und Fans feiern sie

Zum Launch von Call of Duty Black Ops: Cold War gab es im Zombies-Modus mit Die Maschine lediglich eine Map. Jetzt kommt endlich die zweite ins Spiel: Sie heißt Firebase Z, bringt jede Menge frischen Wind in den Modus, kann seit gestern gespielt werden und kommt bei den meisten Fans offenbar sehr gut an. Die neue Location samt Story-Elementen, zusätzlichen Waffen, neuen Gegnertypen und vielem mehr wird im Netzt aktuell zumindest sehr gefeiert.

Call of Duty Black Ops Cold War: Das bringt die neue Zombies-Map Firebase Z

Wann kann ich die neue Zombies-Map spielen? Jetzt: Seit dem großen Update vom gestrigen 4. Februar steht die neue Zombies-Map Firebase Z allen Besitzer*innen von Call of Duty Black Ops Cold War zur Verfügung. Ihr könnt euch dieses Wochenende also direkt ins Getümmel stürzen.

Was steckt drin? Jede Menge: Eine Map klingt erstmal nicht besonders spektakulär, aber im Zombies-Modus sind die Karten stets bis an den Rand mit Geheimnissen, Neuerungen und vielem mehr vollgepackt. Die neue Location bringt schon allein durch das neue Setting und das Level-Design beziehungsweise Map-Layout viel Neues.

Neues Setting: Firebase Z spielt in Vietnam

Zweigeteiltes Level: Ihr wechselt von einem Bereich in den anderen

Mehr Story: Ihr könnt viel entdecken & freischalten

Neue Waffe: Die R.A.I. K-84 aka Ray-K killt besonders gut Zombies

Es gibt zusätzliche Extras wie Artillerie oder Napalm

Neue Gegner: In hohen Runden warten fiese Feinde

Einen guten Eindruck von der Map, deren Aufbau, den neuen Gegnern sowie der frisch hinzugekommenen Waffe könnt ihr euch in diesem Video verschaffen:

Eine großangelegte Jagd auf Easter-Eggs wird es natürlich ebenfalls wieder geben. Auch dieses Mal sollen alle gleichzeitig loslegen können:

Fans feiern die neue CoD Zombies-Map Firebase Z extrem und freuen sich

Endlich mehr Abwechslung: Die bisherige Zombies-Map Die Maschine macht Spaß und bringt Spannung, nutzt sich nach einer gewissen Zeit aber natürlich ab. Vor allem Fans, die nur den Zombies-Modus spielen, warten schon eine ganze Weile auf mehr Neues. Sie alle freuen sich jetzt dementsprechend sehr über die neue Map, schon allein aufgrund der willkommenen Abwechslung.

Bei manchen Fans kommt die neue Map sogar besser an als die bisherige.

Auch der Look der neuen Zombies-Karte stößt auf große Gegenliebe:

Dasselbe gilt für die neue Waffe:

Etwas differenzierteres Feedback gibt es zum Beispiel in diesem Tweet, der aber auch vor allem den Look, die neue Waffe, die zusätzlichen Gegner und die Größe der Map sowie die neuen Story-Parts lobt:

Offenbar stoßen in der Firebase Z selbst eingefleischte Zombies-Fans an ihre Grenzen:

Was sonst noch im aktuellen Update für Call of Duty Black Ops: Cold War drinsteckt, könnt ihr in diesem Gamepro-Artikel lesen. Unter anderem führt Treyarch zum Beispiel einen neuen Modus für 40 Spieler*innen ein.

Wie gefällt euch die neue Zombies-Map? Was feiert ihr am meisten, was könnte noch besser sein?