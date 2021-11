CoD Vanguard: Alle Kampagnen-Missionen & Infos zur Spielzeit

Mit Call of Duty Vanguard kehrt die Shooter-Serie von Activision einmal mehr in Zweite Weltkriegs-Setting zurück und liefert dabei auch wieder eine Solo-Kampagne ab. Darin schlüpft ihr in die Rolle mehrerer Soldatinnen und Soldaten, die sich später zur namensgebenden Vanguard-Einheit zusammenschließen, um den Bösewicht des Spiels - Hinrich Friesinger - zu stoppen.

Die Kampagne verläuft dabei gewohnt linear und wird immer wieder von gerenderten Zwischensequenzen unterbrochen. Insgesamt besucht ihr mehrere, sehr abwechslungsreiche Schauplätze an unterschiedlichen Orten der Welt.

Achtung: Die Namen der Missionen im folgenden Absatz lassen Rückschlüsse auf die Story zu. Wenn ihr euch mögliche Überraschungen nicht verderben wollt, solltet ihr also nicht weiterlesen.

Call of Duty Vanguard: Die Kampagnen-Missionen im Überblick

Insgesamt ist die Kampagne von CoD Vanguard in 9 Kapitel/Missionen eingeteilt. Nachfolgend findet ihr alle aufgelistet (Missionsort in Klammern).

Phönix (Hamburg, Deutschland) Operation Tonga (London, England) Stalingrad (Stalingrad, Russland) Die Schlacht um Midway (Über den Midway-Inseln, USA) Numa-Numa-Pfad (Bougainville, Pazifischer Ozean) Lady Nachtigall (Stalingrad, Russland) Die Ratten von Tobruk (Tobruk, Libyen) Die Schlacht von El Alamein (El Alamein, Ägypten) Das Vierte Reich (Berlin, Deutschland)

Spielzeit der Vanguard-Kampagne

Ganz in der Tradition der letzten CoD-Teile fällt auch die Spielzeit der Vanguard-Kampagne vergleichsweise überschaubar. Auf dem zweiten der insgesamt vier Schwierigkeitsgrade sehen einigermaßen Shooter-erprobte Spieler*innen nach etwa fünf bis sechs Stunden den Abspann.

Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist teilweise ein wesentlich vorsichtigeres Vorgehen notwendig, weswegen ihr hier mehr Spielzeit einplanen könnt.

Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Alles Wichtige zum Release des Spiels findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.