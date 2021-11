Call of Duty Vanguard: Release-Termin, Preload, Uhrzeit und Vorbesteller-Boni

Call of Duty Vanguard erscheint diese Woche und bevor ihr in den virtuellen zweiten Weltkrieg zieht, wollt ihr bestimmt so einiges noch zum Spiel wissen. Deshalb fasst GamePro.de für euch alles zum Release-Termin, den unterschiedlichen Uhrzeiten und vieles mehr in einem Artikel zusammen.

Wann erscheint Call of Duty Vanguard?

Call of Duty: Vanguard ist der neueste Teil der beliebten Shooter-Reihe und versetzt euch an die Fronten des zweiten Weltkriegs. Der Ego-Shooter erscheint am 05. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Mehr Infos zum Shooter:

4 0 Mehr zum Thema Call of Duty Vanguard: Das sind die ersten Infos zu Multiplayer, Zombies und Warzone

Zu welcher Uhrzeit wird Call of Duty: Vanguard spielbar sein?

Activision hat bereits eine ganz genau Uhrzeit bekannt gegeben, wann die Server live gehen werden. Demnach fällt der Startschuss für das Spiel gegen Mitternacht von Donnerstag, den 04. auf Freitag, den 05. November deutscher Zeit.

Das zeigt auch der folgende Launch-Trailer, der bereits veröffentlicht wurde:

Wann startet der Preload und wie groß ist der Download?

Ihr habt langsameres Internet und wollt euch Vanguard vorab downloaden? Keine Sorge, daran wurde gedacht. Denn ihr könnt bereits jetzt auf PlayStation- und Xbox-Konsolen das Spiel mit den folgenden Download-Größen herunterladen:

PlayStation 5: 64.13 GB Download / 89.84 GB benötigter Platz

64.13 GB Download / 89.84 GB benötigter Platz PlayStation 4: 54.65 GB Download / 93.12 GB benötigter Platz

54.65 GB Download / 93.12 GB benötigter Platz Xbox Series X/S: 61 GB Download / 61 GB benötigter Platz

61 GB Download / 61 GB benötigter Platz Xbox One: 56.6 GB Download / 56.6 GB benötigter Platz

Das sind die Boni für Vorbesteller

Falls ihr euch jetzt noch dazu entscheiden solltet, das Spiel vorzubestellen, dann bekommt ihr folgende Boni basierend auf der ausgewählten Edition.

Standard Edition Das Spiel für die gewählte Plattform Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ (Cold War/Warzone) Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ Skin 'Geist des Krieges' in BOCW/WZ Frontlinie-Waffenpaket

Cross-Gen Edition Vanguard für PS4 und PS5 bzw. Xbox One und Xbox Series X/S Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ Skin 'Geist des Krieges' in BOCW/WZ Frontlinie-Waffenpaket 5 Stunden 2xWEP

Ultimate Edition Vanguard für PS4 und PS5 bzw. Xbox One und Xbox Series X/S Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ Operator Arthur Kingsley in BOCW/WZ Skin 'Geist des Krieges' in BOCW/WZ Frontlinie-Waffenpaket Einsatzgruppe 1-Paket 5 Stunden 2xEP + 5 Stunden 2xWEP Vanguard-Battle Pass-Bundle



Einen Überblick über aktuelle Händler gibt's hier (Anzeige):

Weitere News zu CoD Vanguard:

Call of Duty Vanguard wird diese Woche an den Start gehen. Damit ihr auch vorab schon eure liebsten Charaktere findet, fassen wir für euch in einer Übersicht alle bisher bekannten Operator des Shooters zusammen.