Call of Duty: Warzone soll Events wie Fortnite bekommen

Call of Duty: Warzone-Entwickler Infinity Ward plant, ähnlich wie in Fortnite, Geschichten zu erzählen, die die Spielwelt beeinflussen. Das verriet Narrative Director Taylor Kurosaki im Interview mit Venture Beat. Dabei nannte er die Sonnenfinsternis als Beispiel, allerdings mit einigen Anpassungen.

Call of Duty: Warzone feiert aktuell einen Riesenerfolg. Und gemessen an den kleinen Storyfitzeln, die wir in den Cinematic-Trailern der einzelnen Seasons zu Gesicht bekommen, sind wohl noch so einige Inhalte geplant. Ein bisschen detaillierter drückte sich dazu Narrative Director Taylor Kurosaki aus.

Er sähe das ganze wie eine TV-Serie, bei der die Drehbuchschreiber zwar eine ungefähre Ahnung vom Verlauf der Serie hätten, viele Einzelheiten jedoch erst im Laufe der Serie und mit dem Feedback der Zuschauer hinzugefügt würden.

Da auch Warzone einen Battle Royale-Modus hat, ging die nächste Frage des Interviewers in Richtung Fortnite und ob die Art, Geschichten zu erzählen, auch für die Warzone-Macher interessant sein könnte. Angesprochen auf Events wie die Sonnenfinsternis reagierte Kurosaki begeistert:

"Genau an so einer Sache arbeiten wir, beziehungsweise planen wir gerade. Es muss natürlich ins große Ganze passen, das wir in Modern Warfare aufgebaut und in Warzone weitergeführt haben. Wenn du weißt, wer in Modern Warfare wichtig ist, wird es alles Sinn machen, und vor allem ins Universum passen."

Fortnite-Events mit Warzone-Dreh

Darauf schließen wir, dass es sehr wohl Events geben kann, die wie die Sonnenfinsternis in Fortnite nicht nur die Spielmechaniken, sondern auch die Spielwelt beeinflussen, allerdings passend zum Warzone-Universum und den darin agierenden Figuren.

Wir erwarten also keine Aliens, ein Avengers-Crossover mit Thanos, sondern vielleicht einen klug angelegten Anschlag, der vereitelt werden muss oder einen Angriff, der Teile der Maps in Schutt und Asche legt.

Was glaubt ihr erwartet uns in Warzone?