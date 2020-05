CoD: Warzone: Atombombe könnte die ganze Map verändern

Nachdem wir nach großem Rätselraten endlich wissen, was sich im Inneren der Bunker von CoD: Warzone befindet, gibt es jetzt ein weiteres Thema, das innerhalb der Community des Battle Royale-Shooters heiß diskutiert wird. So wird vermutet, dass schon bald eine Atombombe in Form eines Story-Ereignisses ähnlich Fortnite auf der Map einschlägt und die Karte für immer verändert.

Kleiner Auffrischer, das passierte in Fortnite: Um das zweite Kapitel einzuläuten und die Spielwelt auszutauschen, wurde die alte Map durch ein Schwarzes Loch komplett zerstört. Auch führten Meteor-Abstürze dazu, dass sich Orte auf der Map komplett veränderten.

Seit dem neuesten Update gibt es Schlüsselkarten in Warzone, mit denen wir die auf der Map verteilten Bunker betreten und erforschen können, zumindest größtenteils. Bunker Nummer 11 jedoch hält für Spieler eine ganz besondere Überraschung bereit.

Das ist zu sehen: In ihm befinden sich gleich mehrere Kontrollräume inklusive großer Bildschirme, auf denen Warnhinweise zu sehen sind. Auch befindet sich in Bunker 11 ein Raum mit einer Atombombe.

Bunker 11 has been opened. Something SPICY is happening in #Warzone and it all has to do with what lies inside this bunker ? pic.twitter.com/5xMzpCqTtX