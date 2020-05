CoD: Warzone-Patch ist da & bringt Erleichterung für Snake Shot-Hater

Wie in jeder Woche hat Entwickler Infinity Ward kürzlich ein neues Update für den Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone und natürlich auch Call of Duty: Modern Warfare aufgespielt. Der Patch kümmert sich um ein paar kleinere Fixes im Spiel, darunter etwa Exploits im Ground War Infected-Modus.

Am wichtigsten allerdings: Das Update nerft endlich eine der meist gehassten Waffen im Spiel, wenn nicht sogar DIE meist gehasste. Denn der eigentlich überschaubar mächtige .357-Revolver wurde in der Vergangenheit durch die Kombination mit dem Snake Shot-Aufsatz durch einen Bug geradezu übermächtig, insbesondere auf lange Distanzen.

Insbesondere mit dem Akimbo-Perk, das erlaubt, zwei Waffen gleichzeitig zu tragen, richteten diese Mini-Shotguns verheerende Schaden an. Deutlich mehr als sie sollten.

Erste Erfahrungen von Spielern sind da

Im Modern Warfare-Subreddit gibt es bereits erste Erfahrungsberichte. Laut den Aussagen einiger Spieler tötet die Snake Shot nun nicht mehr mit wenigen Schüssen, sondern es braucht etwas länger, um damit Gegner zu erledigen. Ordentlich Schaden wird damit aber weiterhin ausgeteilt. Die Zeit der allzu übermächtigen Snake Shot scheint trotzdem vorbei zu sein.

Demolition feiert ein Comeback

Außerdem gibt es eine gute Nachricht für alle Fans des Demolition-Modus aus älteren Call of Duty-Spielen. Dieser feiert nämlich ein Comeback in Modern Warfare.

Demolition ähnelt dem Search & Destroy-Modus, hat aber ein paar Twists. So endet das Spiel nicht, sobald die Bombe entschärft sind und es gibt unendlich Leben, ihr könnt also nach einem Tod wieder spawnen.

Call of Duty Warzone und Call of Duty: Modern Warfare sind für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich.