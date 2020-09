CoD Warzone: PS Plus-User bekommen neues Combat Pack & das steckt drin

Wer Call of Duty: Warzone spielt und ein PS Plus-Abo hat, kann sich über ein kostenloses Combat Pack freuen. Das Bundle bietet neue kosmetische Items in Form eines Skins, es gibt Waffen-Baupläne und Doppel-XP-Tokens. Wir stellen euch kurz vor, was ihr abstauben könnt.

Gratis-Bundle für PS Plus-Nutzer*innen macht euch zum Warzone-Bauarbeiter

Call of Duty und PlayStation haben schon seit Längerem eine Werbe-Partnerschaft. Die sorgt schon seit geraumer Zeit immer wieder dafür, dass Besitzer*innen einer PS4 früher in den Genuss einiger Timed Exclusive-Inhalte kommen, als es bei anderen Leuten der Fall ist.

Zum Beispiel startet auch die Beta beziehungsweise Demo von CoD Black Ops Cold War zuerst für alle, die auf der PlayStation vorbestellen.

PS Plus-Combat Pack: Wer schon immer im Bauarbeiter*innen- oder Handwerker*innen-Look durch die Warzone schleichen wollte, hat jetzt die Chance, genau das zu tun. Wie dieses Video vorstellt, eignet sich der Skin ganz besonders gut dazu, mal ordentlich im Superstore-Warenhaus aufzuräumen.

Link zum Twitter-Inhalt

Das passende Werkzeug bekommt ihr ebenfalls dazu. Da wäre zum einen das Box Cutter-Teppichmesser und die Drill Bit-Pistole. Dazu gibt es natürlich auch noch einen Weapon-Charm, bei dem es sich dieses Mal um einen Preis-Anzeiger handelt.

Das steckt drin:

Epischer Operator-Skin für Otter

Legendärer Pistolen-Waffenbauplan

Episches Messer

Epischer Weapon Charm

Epische Calling Card

Episches Emblem

60-minütiges Doppel-XP-Token

Das Combat Pack bleibt bis mindestens zum 1. Oktober 2020 ein PlayStation-Exclusiuve und ihr braucht aktuell zwingend ein PS Plus-Abo, um den ganzen Kram einzusacken. Dann fallen allerdings keine zusätzlichen Kosten an.

Wie findet ihr das Paket? Freut ihr euch über solche Goodies oder sind euch kosmetische Items wie Skins völlig egal?