CoD Warzone: So kommt ihr in den Roten Raum & ergattert den Bauplan

Call of Duty: Warzone bekommt mit Rebirth Island eine neue kleine Map samt eigenem Modus. Auf der Insel ist dank Respawns und vielen Spieler*innen die Hölle los, aber es gibt auch abseits des wilden Geballers einiges zu entdecken. Zum Beispiel ein neues Easter-Egg, das euch sogar einen neuen Waffen-Bauplan beschert. Bereits im Vorfeld wurde die gelbe Tür angeteast, jetzt wissen wir, dass sie in den Roten Raum führt. So schnappt ihr euch den Blueprint.

CoD Warzone versteckt auf Rebirth Island einen speziellen Easter Egg-Waffenbauplan

Im Resurgence-/Wiedergeburt-Modus verschlägt es euch erstmalig in der Geschichte von Call of Duty Warzone auf eine neue Map. Die erinnert stark an die Battle Royale-Map aus CS: GO und spielt sich auch recht ähnlich. Aber es gibt (noch?) keinen Mini-Battle Royale-Modus, sondern nur einen mit vielen Respawns und noch mehr Getümmel.

Das müsst ihr tun: Auf Rebirth Island gibt es eine gelbe Tür, die fest verschlossen ist. Um sie zu öffnen, müsst ihr innerhalb von nur einem Map jede Menge Hinweise finden, einsammeln, richtig kombinieren und könnt dann anschließend den Red Room, also den roten Raum betreten. Selbstverständlich müsst ihr währenddessen auch noch am Leben bleiben.

Findet den Koffer mit den Fotos Sucht an den Orten auf den Fotos nach den Codes Stellt den Code in der richtigen Reihenfolge zusammen Gebt den Code an der gelben Tür ein und betretet den Geheim-Raum Schnappt euch den "Red Room"-Blueprint

1. Findet den Koffer mit den Fotos

Jede Runde verändert sich der Ort, an dem der Koffer spawnt. Offenbar gibt es neun feste Locations, die ihr abklappern müsst. Dafür solltet ihr euch am Besten natürlich aufteilen, sonst habt ihr nur wenig Chancen, schnell genug zu sein und überhaupt den ersten Schritt abzuschließen.

An diesen Orten kann der Koffer spawnen:

Um den mysteriösen Koffer drumherum sollten dann drei Fotos liegen, die auf bestimmte Orte hinweisen, die ihr dann wiederum abklappern müsst. Die Fotos zeigen oft aber nicht genau die Location der Codes, sondern nur einen groben Hinweis. Es soll ja nicht zu einfach werden.

2. Sucht an den Orten auf den Fotos nach den Codes

Um die drei auf den Fotos abgebildeten Locations überhaupt finden zu können, müsst ihr euch natürlich schon ein bisschen auf der Rebirth-Insel auskennen, sonst dürftet ihr Probleme bekommen. Aber wenn ihr bereits ein paar Runden gespielt habt, sollte das kein allzu großes Problem darstellen.

An diesen Stellen könnt ihr die Codes finden:

Die Codes können dabei zum Beispiel an einer Wand stehen oder unter einem Gitter verborgen sein. Sie sind zum Großteil wirklich gut versteckt, lasst euch also nicht entmutigen. Jede Runde wechseln die Locations.

3. Stellt den Code in der richtigen Reihenfolge zusammen

Einfachster Teil: Hier müsst ihr einfach nur die richtige Reihenfolge herausfinden. Das gestaltet sich zum Glück verhältnismäßig leicht, weil die Code-Teile durch Bindestriche ihre Position innerhalb des Codes verraten.

Das müsst ihr dabei beachten:

Der 1. Teil-Code hat seinen Bindestrich am Ende: XX -

Der 2. Teil-Code hat vorn und hinten Striche: - XX -

Der 3. Teil des Codes hat nur ganz vorn einen Bindestrich: - XX

4. Gebt den Code an der gelben Tür ein und betretet den Geheim-Raum

Wo ist die gelbe Tür? Auf der Rebirth Island-Karte sind drei Häuser südlich des Gefängniskomplexes auf der Map als "Hauptquartier" gekennzeichnet. Im südlichsten der drei Häuser gibt es im Erdgeschoss am nordöstlichen Zipfel des Hauses eine gelbe Tür. Die ist verschlossen und hat am Rand ein Nummern-Pad zum Code-Eingeben. Tippt dort euren Code ein und die Tür sollte sich öffnen.

Die einzelnen Schritte findet ihr auch hier nochmal in diesem Video erklärt:

Link zum YouTube-Inhalt

5. Schnappt euch den Blueprint!

Dann könnt ihr in den Keller des Hauses heruntersteigen und euch dort über haufenweise hochstufigen Loot freuen. Zusätzlich findet ihr hier einen exklusiven "Red Room"-Bauplan, den es nur hier gibt. Nehmt ihn auf und legt ihn am besten direkt wieder ab, damit eure Team-Kameraden ebenfalls den Blueprint erhalten.