CoD: Warzone-Spieler finden Schlüsselkarten & die Community rätselt

Das große Call of Duty: Warzone-Update 1.20 birgt offenbar ein Geheimnis. Seit dem neuesten Patch finden Fans immer wieder rätselhafte rote Schlüsselkarten. Die erfüllen auf den ersten Zweck keinen Zweck, können aber eingesammelt werden. Jetzt zerbricht sich die Community natürlich den Kopf darüber, was wohl dahinter stecken könnte. Ist das die Ankündigung eines großen Events?

Das sind die Schlüsselkarten: In klassischen Battle Royale-Matches des Gratis-Ablegers Warzone finden Fans seit dem neuen Update wohl kuriose Dinge. Das mysteriöseste Item sind rote Schlüsselkarten.

Das zugehörige Zeichen scheint sie als Gesundheits-Gegenstand zu klassifizieren. Das Symbol sieht jedenfalls genau so aus, wie es bei einem Self-Revive-Kit der Fall ist. Aber die Schlüsselkarten haben keinen Effekt.

Ihr könnt sie zwar einsammeln, aber dann nichts mit ihnen anfangen. Es gibt auch keine Status-Effekte oder ähnliches. Einsetzen könnt ihr die Keycards ebenfalls nicht. Zumindest noch nicht.

CoD: Warzone-Fans rätseln, was die mysteriösen Schlüsselkarten machen

Türen öffnen? Auf Reddit und Co wird nun natürlich heftig debattiert, was es mit den Schlüsselkarten auf sich haben könnte und wofür sie da sind. Die nahe liegendste Idee lautet, dass die Keycards bestimmte Türen auf der Map öffnen könnten. Nur hat bisher wohl noch niemand eine passende Tür gefunden.

Auch die mysteriösen Bunker auf der Warzone-Map lassen sich nicht mit Hilfe der Schlüsselkarten öffnen. Zumindest berichten das einige Spieler, die das wohl schon ausprobiert haben. Hinter den Bunkern vermuten Fans schon seit Längerem ein Geheimnis, das bisher aber noch nicht gelüftet werden konnte. Mehr dazu findet ihr bei den Kollegen der GameStar:

Computer, Telefone, Keypads aktivieren? In der Welt von Call of Duty: Warzone existieren noch eine Menge anderer mysteriöser Dinge. Wir können zum Beispiel auch mit Keypads, Telefonen und Computern interagieren, was bisher nur Tuten oder eine "Zugriff verweigert"-Antwort zur Folge hatte. Aber auch hier scheint sich mit den Schlüsselkarten nichts geändert zu haben, wie Spieler auf Reddit berichten.

Loot-Versteck oder Event? Viele Fans mutmaßen nun, dass sich mit den Schlüsselkarten ein abgesperrter Raum öffnen lassen könnte, der jede Menge Loot beherbergt. So, wie es zum Beispiel in Apex Legends funktioniert. Aber bisher ist leider noch niemandem eine entsprechende Tür oder Stelle aufgefallen.

Stattdessen könnte das Ganze auch ein Hinweis auf ein Event sein, dass womöglich mit Hilfe der Schlüsselkarten vorbereitet wird. Viele Fans spekulieren beispielsweise darauf, dass der Damm bricht und die Karte überflutet wird und wir uns mit den Schlüsselkarten irgendwo in Sicherheit bringen könnten.

Die Möglichkeit klingt einigermaßen plausibel, immerhin haben die Entwickler bereits angekündigt, dass sie auch in Warzone ähnliche Events abhalten wollen, wie es zum Beispiel bei Fortnite der Fall ist:

Hier findet ihr einen ausführlichen GamePro-Artikel zu den 2 Call of Duty-Updates und wer welche Downloads wofür benötigt. Auch die Größe und Unterschiede werden erklärt.

Was genau im Update 1.20 für Modern Warfare und Warzone steckt, könnt ihr hier nachlesen. Die Patch Notes verraten unter anderem, dass ein neues Item mehr Panzerplatten ermöglicht.

Außerdem gibt es seit dem Update auch noch eine neue Art von Vertrag, der das ganze Team zurückbringt. Alle Infos zum frisch dazu gekommenen Contract findet ihr hier:

Last, but not least: Hier findet ihr den GamePro-Artikel zu einem coolen neuen Warzone-Feature, das mit dem Update eingeführt wurde, in den Patch Notes aber überraschenderweise gar nicht auftaucht.

Habt ihr auch schon so eine Schlüsselkarte gefunden? Was glaubt ihr, was dahinter stecken könnte?