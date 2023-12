'Killt alles mit 2 Schuss': CoD Warzone-Streamer zeigt neues Meta-Loadout mit 'absolut kaputten' Waffen

Call of Duty Warzone hat eine neue beste Waffe und hier seht ihr das zugehörige Loadout .

Call of Duty Warzone-Spieler*innen feiern aktuell eine Waffe ganz besonders: Mit der MTZ Interceptor lassen sich innerhalb kürzester Zeit haufenweise Gegner erledigen. Ihr braucht nur 2 Headshots oder drei Körpertreffer, die TTK sucht ihresgleichen.

Streamer Metaphor bezeichnet sie sogar als eine der kaputtesten Waffen der gesamten Warzone-Geschichte. Vor allem im Loadout mit bestimmten Aufsätzen und in Kombination mit zwei Pistolen geht es richtig zur Sache.

CoD Warzone-Meta: die MTZ Interceptor räumt gerade richtig auf, so bastelt ihr das geniale Loadout

Darum geht's: Warzone geht gewissermaßen in die dritte Runde. Seit Kurzem kann mit dem Movement und einigen anderen Änderungen aus Modern Warfare 3 auf der neuen Urzikstan-Map um die Wette geballert werden. Zusammen mit den zusätzlichen Waffen, Perks und einigen anderen Änderungen ergeben sich spannende neue Kombinationen.

So sieht die neue Warzone-Map Urzikstan aus:

2:06 Call of Duty-Warzone-Trailer heißt euch auf der neuen Urzikstan-Karte willkommen

Neues Meta-Loadout: Die MTZ Interceptor erobert CoD Warzone beziehungsweise dessen Community gerade im Sturm. Mit den richtigen Aufsätzen lässt sich daraus ein echtes Biest zaubern. Insbesondere, wenn ihr auf möglichst geringen Rückstoß und möglichst hohe Reichweite setzt. Gepaart mit der niedrigen Time to Kill (TTK) könnt ihr ganze Lobbies fertig machen.

Wie das geht, zeigt zum Beispiel Streamer Metaphor in seinem Video auf YouTube. Das schnelle Movement und die Kombination aus den beiden Akimbo-Pistolen (COR-45) und der MTZ Interceptor lehren hier unzählige Gegner das Fürchten. Aber selbstverständlich spielt Metaphor auch einfach sehr gut.

So baut ihr die MTZ Interceptor um:

Mündung: VT-7 Spiritfire Suppressor L

VT-7 Spiritfire Suppressor L Lauf: MTZ Blackthorn Barrel

MTZ Blackthorn Barrel Optik: Corio Eagleseye 2.5x

Corio Eagleseye 2.5x Schaft: MCW Blackjack

MCW Blackjack Magazin: 20 Schuss-Magazin

Am Wichtigsten sind dabei der MCW Blackjack-Schaft und der MTZ Blackthorn-Lauf. Beide zusammen machen die MTZ Interceptor deutlich genauer. Mit dem Schalldämpfer bekommt ihr noch mehr Reichweite, weniger Rückstoß und obendrein auch noch leisere Schüsse und Gegner entdecken euch nicht so schnell.

Metaphor erklärt in seinem Video auch noch, dass statt des 20-Schuss-Magazins gut auch eine andere Munition ausgewählt werden kann. Insbesondere, wenn ihr in Solo-Lobbies spielt, solltet ihr auch mit 10 Patronen im Magazin gut zurecht kommen.

Diese Perks eignen sich dazu am besten:

Wie zum Beispiel Dexerto schreibt, lässt sich die MTZ Interceptor am besten auch noch mit einigen Perks kombinieren, die ihre Stärken voll zur Geltung kommen lassen. Da wäre zum einen Double Time für längere Sprints und schnelleres Movement sowie natürlich Focus, damit ihr auch noch gut trefft, wenn ihr selbst unter Beschuss steht:

Perk 1: Double Time

Double Time Perk 2: Focus

Focus Perk 3: Cold-Blooded

Cold-Blooded Perk 4: Combat Scout

Combat Scout Lethal: Proximity Mine

Proximity Mine Tactical: Smoke Grenade

Die Minen und Granaten sind hingegen natürlich eher Geschmackssache und eine Frage der persönlichen Vorliebe. Entscheidet bei eurer Taktik-Ausrüstung am besten einfach danach, womit ihr euch am besten fühlt und am meisten Erfolg habt.

Wie geht es weiter? Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone bekommen natürlich weiterhin noch jede Menge neue Inhalte. Immerhin ist gerade erst so richtig die erste offizielle Season losgegangen und die neue Urzikstan-Map an den Start gegangen. In Zukunft dürften noch einige zusätzliche Waffen und andere Neuerungen auf uns zukommen – vielleicht auch ein Nerf der MTZ Interceptor.

Wie gefällt euch die Waffe und das Loadout? Welche Knarren spielt ihr in der Warzone momentan am liebsten?