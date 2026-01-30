Code Vein 2: Diese 4 Einstellungen solltet ihr direkt anpassen - So holt ihr bei Grafik und Steuerung das Beste heraus

Mit Code Vein 2 gibt es Anfang 2026 direkt neues Futter für Souls- und Anime-Fans. Die Fortsetzung bringt einige Änderungen mit. So wurde beispielsweise dieses Mal auf Koop verzichtet, dafür gibt es eine weitaus offenere Welt. Wir haben für euch das Einstellungsmenü unter die Lupe genommen und ein paar Tipps, wie ihr eure Spielerfahrung optimieren könnt.
- Ziel automatisch wechseln
- HUD außerhalb von Kämpfen deaktivieren
- Spielmodus
- Kameraempfindlichkeit
- Diese Barrierefreiheits-Optionen gibt es
Ziel automatisch wechseln
- unsere Empfehlung: aus
- zu finden unter: Spieleinstellungen: Kampf/Erkundung
Wie üblich in Soulslikes könnt ihr auch bei Code Vein 2 eure Gegner anvisieren, um sie besser im Blick zu behalten. Der automatische Wechsel aufs nächste Ziel kann aber störend sein, wenn das Spiel einen Feind fokussiert, mit dem ihr es gerade gar nicht aufnehmen wollt.
HUD außerhalb von Kämpfen deaktivieren
- unsere Empfehlung: aus
- zu finden unter: UI-Einstellungen: Menü
Welche Variante euch hier besser gefällt, ist Geschmacksache. Natürlich dient es der Immersion, wenn bei der Erkundung möglichst wenig auf dem Bildschirm zu sehen ist. Uns ist es aber wichtiger, jederzeit die Übersicht über die HUD-Anzeige zu behalten.
Spielmodus
- unsere Empfehlung: Aktion priorisieren
- zu finden unter: Grafikeinstellungen
Hier können wir euch nur unbedingt empfehlen, den Modus zu wählen, der Performance priorisiert. Das Spiel läuft damit wesentlich flüssiger als im Grafikmodus, was gerade bei Kämpfen eine große Rolle spielt. Komplett flüssig läuft der Titel bei uns auf der Basis-PS5 allerdings trotzdem nicht jederzeit.
Kameraempfindlichkeit
- unsere Empfehlung: Horizontale und vertikale Empfindlichkeit: 75
- zu finden unter: Kameraeinstellungen
Als wir ins Spiel gestartet sind, ist uns die sehr träge eingestellte Standard-Kamera gleich störend aufgefallen. Damit fühlte sich alles schwammig an. Wir haben also die Empfindlichkeit gleich mal ordentlich erhöht.
Für uns fühlt es sich ein Wert um die 75 wesentlich präziser und dem Kampfsystem angemessen an. Hier empfehlen wir euch aber, gegebenenfalls selbst mal herumzuprobieren, falls ihr euch mit den Werten, die für uns funktionieren, nicht zu 100% wohlfühlt.
Ihr wollt außerdem wissen, welche Accessibility-Optionen Code Vein 2 bietet? Diese haben wir auf der nächsten Seite für euch zusammengetragen.
