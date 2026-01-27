Code Vein 2 Spielzeit: So lange braucht ihr, um die komplette Geschichte durchzuspielen

Für den Nachfolger des Anime-Soulslikes müsst ihr mindestens genauso viel Zeit aufbringen wie beim Vorgänger.

Myki Trieu
27.01.2026 | 18:15 Uhr

Die Geschichte von Code Vein 2 ist duetlich kürzer als ein typischen JRPG. (© Bandai Namco) Die Geschichte von Code Vein 2 ist duetlich kürzer als ein typischen JRPG. (© Bandai Namco)

Der Release von Code Vein 2 steht unmittelbar vor der Tür. Besitzer*innen der Deluxe und Ultimate Editionen können sogar bereits spielen.

Code Vein 2 bewegt sich bei seiner Spielzeit im Rahmen seines Vorgängers und ihr müsst hier nicht mit einer Spielzeit eines typischen JRPGs von 60 bis 80 Stunden rechnen. Wir verraten euch, wie viele Stunden ihr für Code Vein 2 einplanen könnt, um durch die komplette Geschichte zu kommen.

So lange braucht ihr die Hauptgeschichte von Code Vein 2

In Code Vein 2 werdet ihr viel mit Zeitschleifen und -manipulationen zu tun haben. Der Nachfolger konzentriert sich ebenfalls darauf, eine gute Portion an Story-Cutscenes abzuliefern und lässt euch zudem eine Open World erkunden.

Video starten 2:20 Code Vein 2 ist das Sequel zum "Anime-Dark Souls" und sieht anders aus als erwartet

Für die komplette Story könnt ihr mit einer Spielzeit von 25 bis 30 Stunden rechnen – abhängig davon, wie schnell ihr die Bosse besiegt und wie gut ihr in der Welt vorankommt.

Wie die Open World und Code Vein 2 allgemein bei Online-Magazinen und -Outlets abgeschnitten hat und wieso es keinen Test von uns gibt, erfahrt ihr hier:

Für Completionists könnte es etwas länger dauern

Den Aussagen und Reviews anderen Outlets zufolge erstreckt sich der gesamte Inhalt von Code Vein 2 über 50 Stunden. So viel Zeit müsst ihr also einplanen, wenn ihr wirklich alles sehen wollt, was das Spiel zu bieten hat. 

Darunter fallen die Erkundung der Open World, Nebenmissionen, das Besiegen mächtiger Bosse und das Finden von seltenen Gegenständen. Code Vein 2 bietet außerhalb der Hauptgeschichte also 15 bis 20 Stunden zusätzlichen Content an.

Release und Vorabzugang von Code Vein 2

Solltet ihr im Besitz der Deluxe- oder Ultimate-Edition von Code Vein 2 sein, könnt ab sofort schon ins Spielgeschehen springen und die Geschichte des Anime-Soulslike-Nachfolgers erleben. Habt ihr die Standard-Edition, so müsst ihr euch noch bis zum offiziellen Release am 30. Januar 2026 gedulden.

Freut ihr euch auf Code Vein 2 und wie hat euch der erste Teil der Reihe gefallen?

