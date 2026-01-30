Was zockt ihr am Wochenende? Mit diesen Spiele-Highlights verabschieden wir den Januar

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Einen wunderschönen guten Abend in die Runde! Bevor es in den mit neuen Spielen nur so vollgestopften Februar geht, wollen wir euch verraten, mit welchen Spielen wir uns die Zeit bis zum Release von Nioh 3, Reanimal und bis zum neuen Resident Evil vertreiben.

Das spielt die Redaktion der GamePro

Los geht's mit Kevin, der gerade viel Spaß in der Early Access-Phase von Moonlighter 2 hat. Nachts Dungeons zu looten und den gesammelten Loot tagsüber im eigenen Laden zu verkaufen, hat bereits im ersten Teil ganz wunderbar funktioniert.

Nachdem Chris die Umbauarbeiten an seinem Game Boy Advance abgeschlossen hat (das Ergebnis seht ihr weiter unten), wird an diesem Wochenende wieder gezockt – allerdings auf der Switch 2. Hier wird geschaut, wie sich das Upgrade von Donkey Kong Country Returns auf der neuen Konsole macht.

1:41 Donkey Kong Country Returns HD hat überraschend ein Update spendiert bekommen - Video zeigt alle Verbesserungen im Überblick

Autoplay

Hannes hat hingegen einen richtig coolen Tipp für euch, wenn ihr Paper Mario mögt. Schaut euch unbedingt Escape From Ever After an. Das RPG schaut nicht nur super aus und erzählt eine tolle Geschichte, laut Hannes ist sogar das Pacing besser als im offensichtlichen Vorbild.

Basti spielt sich derweil kreuz und quer durch ältere Platformer. Aktuell sind in seiner Rotation Lunistice, Super Kiwi 64, Crumble und Gravity Circuit.

An dieser Stelle übrigens nochmal unsere Umfrage zu euren Most Wanteds von Januar bis März:

Der mit Abstand mutigste aus der Redaktion ist in dieser Woche definitiv Tobi. Da er den Release von Requiem scheinbar nicht mehr abwarten kann, will er in Ebola Village reinspielen. Ob das Ganze zum Trash-Fest wird oder hier doch ein gutes Horrorspiel schlummert, wird er uns dann hoffentlich kommende Woche erzählen.

Große Trauer herrscht derweil bei Myki, die gerade die Demo von Nioh 3 zockt und der die Zeit bis zum Release am 06. Februar viel zu langsam vergeht. Für die heitere Abwechslung zockt unsere Anime-Expertin noch das Point&Click Earth Must Die.

Rae hat weiterhin zu viel Spaß mit der Cult of the Lamb-Erweiterung Woolhaven, wo sie gerade sämtliche Personen aus der Redaktion entweder in eklige Fleischklumpenmonster verwandelt oder verwittwet.

Und dann kommen wir noch zu mir (Dennis). Ich darf euch zwar erst am Montag im Test verraten, was ich die letzten Wochen gezockt habe, dafür ist bereits ein neues Spiel auf der PS5 gelandet – und zwar Cairn. Nachdem es Baby Steps auf die Liste meiner liebsten Spiele aus 2025 gepackt hat, musste ich mir das Bergsteiger-Abenteuer nach den tollen Wertungen einfach holen.

Und das war es von uns. Lasst den Januar entspannt ausklingen und erzählt uns gerne, mit welchen Spielen ihr aktuell eine gute Zeit habt.