Code Vein 2-Release: Preload, Start-Uhrzeit, Downloadgröße und alles Wichtige

Das Anime-Soulslike kehrt mit einem Nachfolger zurück. (© Bandai Namco)

Der Release des Anime-Soulslikes Code Vein 2 steht direkt vor der Tür und es sind nur noch wenige Tage, bis ihr ins Spiel einsteigen könnt – abhängig davon, für welche Version ihr euch beim Kauf entschieden habt.



Damit ihr auf den Release des Code Vein-Nachfolgers vorbereitet seid und Bescheid wisst, wann ihr mit dem Preload anfangen könnt und wie stark euer PC dafür sein sollte, haben wir euch alles Wichtige dazu in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Release und Early Access – Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr spielen

Release: 30. Januar 2026

30. Januar 2026 Uhrzeit: 0:00 Uhr

0:00 Uhr Early Access: Besitzer*innen der Deluxe und Ultimate Edition werden bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar ab Mitternacht spielen können.

2:20 Code Vein 2 ist das Sequel zum "Anime-Dark Souls" und sieht anders aus als erwartet

Preload-Beginn und Downloadgröße von Code Vein 2 für PC, PS5 und Xbox Series X/S

Preload-Start für Standard Edition: 28. Januar 2026

28. Januar 2026 Preload-Start für Besitzer*innen der Deluxe und Ultimate Edition: 25. Januar 2026

Was die Downloadgröße des Spiels angeht, solltet ihr mit mindestens 59 bis 70 GB rechnen. Auf Steam selbst gibt Bandai Namco einen erforderlichen Speicherplatz von 70 GB an. Auf Xbox und PS5 müsst ihr mindestens zwischen 62 GB und 70 GB Speicherplatz für das Spiel einrichten.

Wie unterscheidet sich Code Vein 2 vom Vorgänger und worum geht’s im Nachfolger?

Code Vein 2 spielt zwar im gleichen Universum und hat das gleiche Setting wie sein namensgebender Vorgänger, aber erzählt eine brandneue Geschichte mit neuen Figuren.

Der Nachfolger führt dabei auch neue Mechaniken ins Gameplay ein, wie etwa die Verschmelzung mit Partner-Charakteren oder unterschiedliche Spezialfähigkeiten, die mächtige Finisher auslösen können.

Worum geht es in Code Vein 2? In der Welt des Nachfolgers koexistieren die Menschen an der Seite der Wiedergänger*innen und doch scheint etwas nicht zu stimmen. Immer mehr Wiedergänger*innen verlieren ihren Verstand und verwandeln sich in blutrünstige Monster, die diese friedliche Koexistenz bedrohen.

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Jägers oder einer Jägerin, die die Welt vor dem Untergang bewahren sollen – und das geht nur mit der Hilfe eines mysteriösen Mädchens namens Lou, die die Zeit manipulieren kann.

Mit Lou haben wir also die Möglichkeit, sowohl die Vergangenheit, Gegenwart, als auch die Zukunft der bereits untergehenden Welt zu beeinflussen.

Die genauen Systemanforderungen des Spiels und wie ihr testen könnt, ob das Spiel überhaupt auf eurem PC laufen wird, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.