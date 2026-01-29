Top-Angebot für PS5: Einer der besten Shooter 2025 ist jetzt richtig günstig!

Diesen erst vor wenigen Monaten erschienenen Open-World-Shooter für PS5 gibt's jetzt schon deutlich günstiger.

Gerade könnt ihr euch einen der besten PS5-Shooter des letzten Jahres günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr das große AAA-Spiel, das erst im September erschienen ist, jetzt bereits 56 Prozent günstiger im Vergleich zum Preis im PlayStation Store. Laut Vergleichsplattformen findet ihr derzeit nirgendwo einen besseren Deal. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade euch noch mehr PS5-Spiele günstiger, darunter weitere Titel aus 2025. Hier eine kleine Auswahl:

Open World & Waffensammeln: Das ist der Shooterhit für PS5!

24:44 Borderlands 4 im Test: So gut ist der neue Loot-Shooter mit Open World

Autoplay

Es geht hier um Borderlands 4. Der bunte First Person Shooter hat uns im Test sehr gut gefallen, was nicht zuletzt daran liegt, dass er im Vergleich zum Vorgänger einige Neuerungen mitbringt. Eine ist die höhere Beweglichkeit unserer Charaktere, die nun schnell ausweichen oder sich mit Enterhaken zu erhöhten Positionen befördern können, wodurch wir viel mehr Möglichkeiten haben, uns taktisch klug zu positionieren.

Anstatt der etwas nervigen Antagonisten aus Teil 3 bekommen wir diesmal zudem eine ernstere Geschichte rund um den Planeten Kairos, der vom sogenannten Zeitwächter wie ein Gefängnis beherrscht wird. Die Story ist zwar kein Meisterwerk, steht aber zumindest dem Shooter-Gameplay nicht im Weg, das mit den sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der vier Charakterklassen und dem tollen Gunplay der enorm abwechslungsreichen Waffen die üblichen Qualitäten bietet.

Borderlands 4 bietet eine neue Open World, das Shooter-Gameplay bleibt aber das Highlight des Spiels.

Das Sammeln von Waffen und Ausrüstung sorgt auch diesmal wieder für eine hohe Langzeitmotivation, wozu auch die spektakulären alternativen Feuermodi der Waffen beitragen. Nicht ganz so gelungen ist die neue Open World, die zwar sehr hübsch und riesengroß ist, aber nicht genug Inhalt bietet, um diese Größe zu rechtfertigen. Immerhin können wir sie mit unseren Fahrzeugen rasend schnell durchqueren.

Alles in allem ist Borderlands 4 zwar nicht perfekt, aber auch diesmal wieder ein großer Spaß, vor allem im Koop-Modus. Der Shooter lässt sich jedoch problemlos auch allein spielen, wenn euch das lieber ist. Für den gegenwärtigen Preis mit 45€ Rabatt im Vergleich zum Release-Preis können wir euch Borderlands 4 jedenfalls wärmstens empfehlen.