Concord - Beta-Fazit zum PS5-Shooter: Extrem hübsch, spielerisch aber nur Durchschnitt

Concord startet im August, schon jetzt konnte der Shooter in einer Multiplayer-Beta ausprobiert werden.

Ende Mai enthüllte Sony den Multiplayer-Shooter Concord, der mit seinen vielen unterschiedlichen spielbaren Charakteren in Konkurrenz zu namhaften Titeln wie Overwatch und Co. tritt. Noch vor dem Release im August konnte der Titel jetzt frühzeitig in einer Beta ausprobiert werden – eine Vorbestellung oder ein PS Plus-Abo vorausgesetzt.

Rae, Hannes und Tobi haben sich am vergangenen Woche mit den 16 Charakteren durch die verfügbaren Maps und Modi geballert und verraten hier ihre Ersteindrücke.

Rae ist nicht begeistert, aber positiv überrascht

Um ehrlich zu sein, bin ich ohne große Erwartungen in die Beta von Concord gestartet. Obwohl ich viele Shooter spiele, gab es bisher keinen Hero-Shooter, für den ich mich dauerhaft begeistern konnte.

"Begeistern" ist nun auch kein Begriff, den ich nach der ersten Beta für Concord verwenden würde, "positiv überrascht" allerdings schon. Nach knapp 45 Runden kann ich sagen, dass mir der PS5-Shooter seinem schnellen, Fähigkeiten-basierten Gameplay durchaus Spaß macht.

Die Auswahl an unterschiedlichen Charakteren und Skills ist gut balanciert und auch wenn ich schnell Favoriten unter den diversen Freegunnern hatte (Missile Launcher-Liebhaberin Roka und Feuerteufel Haymar), habe ich gern noch gewechselt, um mehr Fähigkeiten auszuprobieren als nur Explosionen. Was mir allerdings wirklich gefehlt hat, war eine Ulti wie ich sie aus Overwatch oder Destiny 2 kenne, die noch mehr Tiefe und Motivation in das ansonsten recht gleichförmige Gameplay gebracht hätte.

2:17 Concord: Erstes Gameplay zum PS5-Multiplayer-Shooter zeigt 5v5-Kämpfe

Leider gab es während der Beta auch nur vier Maps, die sich alle gleich angefühlt haben und auch nur zwei Modi (Equivalente zu Team Death Match und Kill Confirmed), solange man nicht auf Respawns verzichten wollte.

Hier war ziemlich schnell die Luft raus, da sich auch das zufällig wirkende Belohnungs- und Levelsystem nicht befriedigend anfühlten, dank dem ich nur Inhalte für Charaktere freigeschaltet habe, die ich kaum spielte. Mir fehlte ein klares Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte oder eine Belohnung dafür, einen Charakter zu mainen und hochzuleveln.

Das mag natürlich der Beta geschuldet sein, aber sollte sich das nicht ändern, weiß ich nicht, ob Concord es schafft, mich länger als ein Wochenende von meinen üblichen Shootern wegzulocken. Aktuell fehlt der taktische Aspekt und das wichtige Feedback, das ich bei Halo liebe, die Schnelligkeit eines CoDs oder das befriedigende Gefühl, meine hart erarbeitete Super Ability auf Gegner herabregnen zu lassen wie in Destiny 2.

Concord hat mir ohne Zweifel Spaß gemacht, aber auch nur die Runden mit Freunden, nicht die alleine. Das Spiel muss erst noch beweisen, dass es mir auch Gründe gibt, ohne Gesellschaft aufs Schlachtfeld zu ziehen und unterhalten zu werden. Sonst sehe ich es schnell wieder vom Bildschirm verschwinden.

Hannes hat Hoffnung auf guten Story-Content

Meine Erfahrung mit Hero-Shootern (oder Multiplayer-Shootern allgemein) hält sich in Grenzen, dennoch hat mir meine Zeit in der Concord-Beta jede Menge Spaß bereitet. Klar, das Balancing ist noch sehr unausgewogen, ein paar Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen (warum wird das Nachladen beim Sprinten abgebrochen?!) und insgesamt ist das Shooter-Gameplay eher solide als revolutionär.

Aber Concord scheint mir eine Sache zu versprechen, die ich mir von vielen Multiplayer-Shootern wünsche, aber viel zu selten bekomme: Den Willen, eine komplexe, zusammenhängende Geschichte zu erzählen, die über Seasonal Objectives und grobe Setting-Wechsel hinausgeht.

4:48 Concord gibt uns im Cinematic Trailer einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Multiplayer-Shooters

"Concord ist doch einfach nur eine billige Kopie von Guardians of the Galaxy" – diese Aussage wurde nach dem ersten Trailer zigfach durch das Netz getrieben. Und jetzt, wo ich selbst ein paar Stunden in der Beta spielen konnte, kann ich sagen: Na und? Tatsächlich sind die grundsätzliche Stimmung, die kreativen Charakter-Designs und das Versprechen auf eine humorvolle Weltraumpiraten-Story die größten Pluspunkte von Concord für mich.

Und ich hoffe, dass Sony und Firewalk hier auch das Story-Potenzial ausschöpfen und eben mehr bieten als Apex Legends, Valorant, Overwatch und Co. Ich würde gern mehr über die Freegunner-Crew der Northstar erfahren – im besten Fall durch ausführliches, wöchentliches Storytelling von neuen Episoden, die auch die Zukunft von Gameplay und Content andeuten. Lennox und Co. bekommen den Auftrag, einen Heist auf einem anderen Planeten durchzuführen? Zack, eine neue Map wird freigeschaltet.

Wenn es Sony hier gelingt, einen Hero-Shooter an den Start zu schicken, der auch eine Geschichte erzählt, die mich bei der Stange hält und die Freegunner genauer ausarbeitet, wäre ich auch mit dem Preispunkt von 40 Euro zufrieden. Wenn nicht, dann könnte Concord ein großes Probem bekommen.

Tobi vermisst ein Alleinstellungsmerkmal

Ähnlich wie Rae bin auch ich mit ziemlich niedrigen Erwartungen in meine Probe-Matches mit Concord gegangen. Die Trailer hatten mir jedenfalls nicht unbändige Lust darauf gemacht, den Multiplayer-Shooter für die PS5 mal auszuprobieren – abgesehen von dem coolen Charakter-Design vielleicht.

Und nach einer Handvoll Partien auf den Beta-Maps und den Beta-Modi lässt sich mein Fazit auf zwei Wörter reduzieren: "Ganz nett". Die Matches sind flott, spielen sich ordentlich und besonders die sehr unterschiedlichen Charaktere und deren Fähigkeiten sorgen für einen gewissen Wiederspielreiz – ich bin besonders häufig bei der flinken It-Z und ihren Warp-Orbs und Lennox mit dessen mächtigem Revolver hängen geblieben. Das Balancing wirkte noch nicht hundertprozentig ausgegoren, insbesondere die großen Charaktere sind für meine Begriffe noch viel (!) zu langsam.

Was dagegen weniger schnell zu fixen ist – und sicherlich auch ein sehr persönliches Empfinden – ist das generelle Spielgefühl. Ja, Concord ist schnell, aber die Waffen und vor allem die Abschüsse fühlen sich nicht wirklich wuchtig und befriedigend an, was für mich essentiell wichtige Punkte sind, wenn ich einen Shooter längerfristig spielen will. Concord ist mir in seinen ganzen Abläufen hier zu generisch, es fehlt das Adrenalin, die Spannung.

Lennox führt einen ziemlich starken Revolver und gehört in der Beta auch deshalb zu Tobis Lieblingen.

Und vor allem: Das Alleinstellungsmerkmal. Sony will für Concord 40 Euro haben, während nahezu alle anderen Konkurrenten im gleichen Genre Free2Play sind. Die Gründe, warum sich diese 40 Euro lohnen könnten und Concord so außergewöhnlich machen, hat mir zumindest die Closed Beta nicht gegeben. Möglich, dass das fertige Spiel mit Story-Content punkten kann – darauf hofft ja etwa Hannes – ich persönlich brauche so etwas on einem Multiplayer-Shooter allerdings nicht.

Deshalb bleibe ich nach meiner Anspielsession skeptisch. Concord mag viel Potential haben – aber im derzeitigen Zustand eben auch das Potenzial, nach dem Launch im August schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden.

Ab Donnerstag können alle die Concord-Beta spielen

Am vergangenen Wochenende war nur der Early Access der Beta verfügbar. Am kommenden Wochenende können alle die Concord-Beta spielen – also auch all diejenigen, die kein PS Plus-Abo oder das Spiel vorbestellt haben.

Die Open Beta von Concord läuft vom 18. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 21. Juli. Der Preload ist bereits ab dem 17. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar. Der Release von Concord erfolgt dann am 23. August.

Wie hat euch die Beta gefallen? Macht bei unserer Umfrage mit und schreibt uns eure Gedanken zum Spiel gerne in die Kommentare!