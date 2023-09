Ich liebe die Anime-Community so sehr und die Connichi 2023 hat mir erneut gezeigt, warum

Quelle: Nina Lanfer

Anime- und Manga-Messen gehören zu meinem Leben, wie Milch in Kaffee. Jedes Jahr besuche ich mindestens eine, meist sogar mehrere Events. Ich treffe alte Freunde, finde neue und gebe Künstler*innen mein Geld für ihre fantastischen Werke.

In der Regel werden vor solchen Anime-Conventions gerne Fantreffen organisiert, die dann vor Ort auf der Messe stattfinden. Hier kann jede*r hin, der die gleiche Leidenschaft zum Anime, Manga oder Spiel hat und neue Kontakte knüpfen.

Mein letztes Fantreffen lag etwa um die 11 Jahre zurück und bestand einfach aus einem lockeren Kreis, in dem sich alle unterhalten haben. Umso begeisterter war ich also, als ich zum Final-Fantasy-14-Treffen auf der Connichi 2023 ging und es neben dem klassischen wir treffen uns um X Uhr an Platz Y ein ganzes Event gab, das mich mit einer Quest-Aktion begeistert hat

Was ist die Connichi? Die Connichi ist Deutschlands größte ehrenamtlich organisierte Anime- und Manga-Convention. Seit 2003 fand sie im Kongress Palais in Kassel statt. Seit 2023 ist sie in das RheinMain CongressCenter in Wiesbaden umgezogen. 2019 besuchten bereits 27.000 Tagesbesucher*innen die Convention.

Auf zur Questreihe!

Genau wie im beliebten MMORPG ragten insgesamt drei Questmarker auf der Wiese neben dem CongressCenter zwischen den vielen Bersucher*innen hervor. Bei ihnen angekommen, wurden mir und meiner Begleitung eine Aufgabe gestellt, für deren Abschluss eine Belohnung winkte.

Bei einer der Quests wurden wir sportlich aktiv und machten Squads, bei der nächsten wurden uns Fragen passend zum Spiel gestellt und bei der letzten spielten wir eine Partie Uno Flip gegen unseren Questgeber. Als Belohnung bekamen wir liebevoll gezeichnete Sticker und Karten der Organisierenden.

Das Ganze hört sich vielleicht erstmal nach nicht viel an, der Aufwand, der hier aber für das kleine Event betrieben wurde, ist nicht zu unterschätzen. Von der Gestaltung der Belohnung, bis hin zum Organisieren des Ablaufs kommt aber eine ganze Menge zusammen, die nebenher von Fans für Fans auf die Beine gestellt wurde. Ohne Bezahlung oder sonstige Vorteile. Einfach aus Spaß und Freude an der Community.

Marylin Marx Mary geht seit 16 Jahren auf Conventions (angefangen mit der Leipziger Buchmesse 2007) und ist eingefleischter Anime- und Manga-Fan, sowie seit etwa 13 Jahren Cosplayerin (sagen zumindest die Bilder auf der deutschen Anime-Community-Seite Animexx).

Durch die mittlerweile selbstauferlegte Routine vom Herumwandern und Freunde treffen, habe ich viele Jahre lang eine besondere Tradition außer Acht gelassen, die für mich mit der Connichi 2023 ein echtes Highlight wurde: Fantreffen.

Gelebte und geliebte Community

Dieser ganze Aufwand und die Leidenschaft bei allen Beteiligten hat mich tief beeindruckt und mir wieder perfekt vor Augen geführt, was ich an diesen Communitys so liebe: Es ist der Gedanke, anderen eine Freude zu bereiten und selbst daran Spaß zu haben.

Die deutsche Final-Fantasy-14-Community, die solche Aktionen etwa schon auf der Dokomi organisierte, ist dabei auch kein Einzelfall. Solche kleinen Events finden sich immer wieder auf Conventions oder auch online.

Man muss nur die Augen etwas offen halten und vielleicht über den eigenen, schüchternen Schatten springen. Schaut am besten in den sozialen Netzwerken wie Instagram nach solchen Treffen oder fragt aktiv unter dem jeweiligen Messe-Hashtag nach.

Macht es besser als ich und findet nicht erst 10 Jahre später raus, was ihr alles Cooles in euren Communitys verpasst habt.

Oder ihr werdet selbst aktiv und helft bei solchen Events mit. Wie bereits oben erwähnt, wird auch die Connichi komplett ehrenamtlich organisiert. Wenn ihr Interesse habt, ihr Team zu unterstützen, könnt ihr euch ab Frühjahr 2024 als Helfer bewerben.

Geht ihr selbst auf Conventions oder Messen? Wart ihr schon mal bei einem Fantreffen oder ist das alles für euch neu? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr solche Aktionen findet und ob ihr Lust hättet, auch bei so einer Questreihe mitzumachen. Wir freuen uns auf eure Antworten!